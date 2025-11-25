Спорт:

Проблемите за Реал Мадрид се множат! Ключов играч е аут за мач от Шампионска лига

Реал Мадрид забуксува. "Кралете" се намират в серия от три поредни мача без победа във всички турнири. На 4 ноември те отстъпиха с 0:1 срещу Ливърпул в Шампионска лига, след което направиха две равенства в Ла Лига - 0:0 срещу Райо Валекано и 2:2 при визитата си на Елче. Освен това възпитаниците на Шаби Алонсо не показват особено добра игра.

Куртоа е с вирус

Ден преди срещата на своя тим с Олимпиакос в най-престижния европейски клубен турнир старши треньорът на "белия балет" получи лоша новина. Вратарят на мадричани Тибо Куртоа, ще пропусне гостуването в Гърция заради вирусно заболяване. Съобщението разпространиха от пресслужбата на "лос меренгес". 

Медицинският екип на „лос бланкос“ е установил, че белгиецът страда от гастроинтестинална вирусна инфекция и няма да пътува до Атина за сблъсъка срещу гръцкия шампион. Неговото място се очаква да заеме резервният страж Андрий Лунин, а мадридчани са още без защитниците Едер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Дани Карвахал, полузащитника Орелиен Чуамени, както и крилото Франко Мастантуоно.

Реал Мадрид е седми в най-силния клубен турнир на Стария континент с 9 точки след четири изиграни двубоя. В сряда „кралският клуб“ гостува на Олимпиакос, който е на 31-во място с две равенства и две загуби.

