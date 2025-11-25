Скръбна вест! Почина легендарен футболист на Милан и Интер

Легендарният италиански вратар Лоренцо Буфон си е отишъл от този свят на 95-годишна възраст. Бившият страж на Милан и Интер е починал в Латизана в следствие на сърдечен арест. Скръбната вест съобщиха италиански медии, а местните грандове почетоха паметта на Буфон с публикации в социалните мрежи. Вратарят е 5-кратен шампион в Серия "А"- четири път с "росонерите" и веднъж с "нерадзурите".
Почина Лоренцо Буфон
Лоренцо Буфон е роден в Маяно, провинция Удине, на 19 декември 1929-а. Играе общо 15 сезона (365 мача) в Серия А за Милан (1949–59), Дженоа (1959–60), Интер Милан (1960–63) и Фиорентина (1963–64). Започва кариерата си в Портогруаро през 1948 г., преди да премине в редиците на "росонерите" през следващия сезон. Дебютира в Калчото през 1950-а. Носи екипа на Милан цели 10 сезона.
Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT— AC Milan (@acmilan) November 25, 2025
След един сезон в Дженоа той преминава в Интер, където за три години има 90 двубоя и едно спечелено Скудето. В края на кариерата си подписва с Фиорентина, където обаче играе само един официален мач. Последният му тим е Ивреа. Също така има 15 срещи с националния тим на Италия.
Лоренцо Буфон е далечен роднина на славния вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон. Лоренцо е втори братовчед на дядото на Джанлуиджи.
Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra.— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 25, 2025
Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto. pic.twitter.com/1DSC4SLzHv