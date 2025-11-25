Ливърпул преговаря за заместник на Салах, добри новини за една от новите звезди

Мохамед Салах е голямата звезда на Ливърпул откакто се присъедини към „червените“ през 2017 г. Но от началото на сезона той сякаш не е на себе си, като дори не се доближава до стандартите, които сам постави. През миналия сезон, в който завърши в топ 4 за Златната топка, Салах вкара 34 гола и даде 23 асистенции в 52 мача от всички турнири, а Ливърпул спечели Висшата лига. През този сезон, отново във всички турнири, Салах е изиграл 17 мача, в които има само 5 гола и 3 асистенции, а Ливърпул е на 12-то място във Висшата лига.

Ливърпул започва преговори за Антоан Семеньо

Освен със статистика, през миналия сезон Мохамед Салах впечатляваше и с игра. Но от началото на настоящата кампания нещата на терена не се получават за египтянина. На Острова дори се водеха дискусии дали Салах трябва да остане титуляр в Ливърпул. Според журналиста Флориан Плетенберг „червените“ са започнали преговори с една от новите звезди на Висшата лига – Антоан Семеньо. Той е футболист на Борнемут и най-добрите му изяви с екипа на „черешките“ през този сезон дойдоха именно по дясното крило.

Антоан Семеньо има откупна клауза от около 70 милиона евро

През този сезон ганаецът е изиграл 11 мача във Висшата лига, в които вкара 6 гола и записа 3 асистенции. Мърсисайдци знаят за откупната му клауза, която се равнява на около 70 милиона евро. Според сайта „Transfermarkt“ пазарната стойност на Семеньо е 55 милиона евро. Ливърпул е решен да вземе крилото още през зимата, въпреки участието му в Купата на африканските нации. 25-годишният футболист има договор с Борнемут до 2030 г., но способността му да играе навсякъде в атаката привлича интереса на много от големите клубове.

Флориан Виртц ще се завърне още тази седмица

Друга добра новина за феновете на Ливърпул дойде от интервю на треньора Арне Слот. Според нидерландкия специалист една от новите звезди на „червените“ – Флориан Виртц, ще може да се завърне в игра още тази седмица: „Контузията му не е сериозна и той трябва да играе тази седмица. Но ще видим как ще се развият първите няколко дни от седмицата за него“. За мърсисайдци предстои мач срещу ПСВ в Шампионска лига, а през уикенда гостуват на Уест Хям. Контузени за Ливърпул остават десните бекове Конър Брадли и Джереми Фримпонг. Те ще отсъстват поне още две-три седмици.

