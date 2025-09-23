България е "За" връщане на Русия във футбола

Според генералния секретар на Руския футболен съюз Максим Митрофанов връщането на Русия в турнирите под егидата н ФИФА и УЕФА е невъзможно, въпреки опитите, които правят. „Чухте позицията на президента на УЕФА, който казва, че е под безпрецедентен натиск по този въпрос. Всички виждаме общия дневен ред, реалността, в която се намираме. Редица държави затягат визовите разпоредби, което неминуемо се отразява на сътрудничеството във футбола.

Как може един отбор да пътува, ако физически не е в състояние да премине границата? Ето защо сме в ситуацията, в която се намираме“. Това беше позицията на Максим Митрофнов след заседанието на УЕФА в Тирана, което се проведе на 11 септември. Тогава тема беше именно връщането на Русия в турнирите на УЕФА. Както на клубно, така и на национално ниво.

БФС подкрепя завръщането на Русия в евротурнирите

Ако погледнем позицията на България, от БФС са подкрепили завръщането на Русия в турнирите под егидата УЕФА. Другите страни, които са подкрепили руснаците, са Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция, Унгария, Казахстан и Азербайджан. Те са за пълно връщане на Русия в европейския футбол. Междувременно за смекчаване на футболните санкции срещу руснаците са се обявили страните от Скандинавивето – Швеция, Финландия и Норвегия. Те искат младежките и женските руски отбори да бъдат върнати в турнирите на Стария континент.

Съдбата на руските отбори ще се реши през февруари 2026 г.

Това решение подкрепят и Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия. Но тяхното условие е, че са съгласни, само ако първо се получи съгласие от УЕФА. Твърдо против връщането на Русия се обявиха Украйна, Полша, Естония, Литва, Латвия, Германия, Франция, Нидерландия, Дания, Англия, Шотландия, Белгия, Ирландия и Исландия. Тази тема ще се гласува през февруари 2026 г. на заседание в Белгия. Тогава ще се реши бъдещето на руските отбори на клубно и национално ниво. Те бяха отстранени от турнирите на ФИФА и УЕФА след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

