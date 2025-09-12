По-малко от седмица преди старта на Шампионска лига: УЕФА направи сериозни промени в правилата

Броени дни преди да започнат мачовете от европейските клубни турнири, сред които и Шампионска лига, от УЕФА обявиха, че правят значително изменение на правилата. От този сезон европейската футболна централа дава право на клубовете да правят по една промяна в предварително обявените състави. Ограничението за отборите е максимум от 25-ма футболисти, които ще могат да вземат участие в двубоите от турнирите на Стария континент.

УЕФА иска по-равностойни отбори в турнирите си

След въвеждането на новите правила от клубовете ще имат право при сериозна контузия да заменят само един от избраните 25 играчи. Тази промяна е с цел клубовете да са по-равностойни при евентуална контузия, като ще имат опция да заменят футболиста, който ще прекара дълго време извън игра. Още един плюс на новото правило е, че то ще се грижи футболистите да бъдат защитени от излишни натоварвания. В официално изявление от футболната централа казаха:

„Изпълнителният комитет на УЕФА одобри изменение на правилника за клубните състезания на УЕФА за сезон 2025/26, което позволява временното заместване на максимум един полеви играч с дългосрочна контузия или заболяване по време на основната фаза на турнира до 6-ия кръг включително. Целта на адаптацията е да се гарантира, че списъците с играчи не са несправедливо намалени и играчите са защитени от допълнителни натоварвания“.

Още не е ясна съдбата на футболисти като Лиам Делап от Челси

Докато в груповите фази на Шампионска лига и Лига Европа мачовете се увеличават от 6 на 8 и ще се играят и през януари, Лигата на конференциите запазва формата с шест кръга. От УЕФА още не са дали ясни критерии, от които ще зависи как ще бъде оценявана дадена контузия. Интересно е да се разбере кои ще се считат за достатъчно сериозни, за да бъде сменен съответния играч в състава. Тогава ще можем да си отговорим какво ще се случи с футболисти като Лиам Делап от Челси, който има проблеми в коляното и потенциално може да бъде заменен от друг свой съотборник.

