Роналдо бойкотира Ал Насър, Бензема сменя отбора: скандалите в Саудитска Арабия продължават

Напоследък в Саудитската професионална лига преживяха много сътресения. Все повече млади играчи и световни звезди осъзнаха, че там не е правилното място за развитието им и големите пари не си струват. Напускането на футболистите определено не помага на имиджа на футбола в Саудитска Арабия, а сега още един проблем чука на вратата. Двете най-големи имена в първенството – Кристиано Роналдо и Карим Бензема, бойкотират отборите си.

Бензема сменя Ал Итихад с Ал Хилал

Само преди дни Карим Бензема се оттегли от настоящия си отбор Ал Итихад, защото не хареса предложението за нов договор. Настоящият му контракт изтича през лятото на 2026 г. Французинът изглеждаше доволен от живота в Джеда, но неразбирателство между него и футболната лига на Саудитска Арабия изглежда ще прекрати престоя му в клуба. Естествено, Бензема няма как да остане без отбор и за него веднага е била изпратена оферта от Ал Хилал. Преговорите между двата клуба са в много напреднал стадии и се очаква нападателят да премине в бившия отбор на Неймар.

Роналдо няма да играе в следващия мач на Ал Насър

Именно това доведе до последния голям скандал в Саудитска Арабия. Несъмнено най-голямото име в лигата Кристиано Роналдо бойкотира неговия отбор Ал Насър и отказва да играе в мача срещу Ал Рияд. Именно португалецът повлече крак преди три години, като премина в Саудитската професионална лига от Манчестър Юнайтед. Като се има предвид, че Роналдо иска на всяка цена да вкара 1 000 официални гола в кариерата си, това решение е наистина голямо.

Роналдо е недоволен от липсата на трансфери

Той прави този бойкот, защото е силно недоволен от начина, по който се управлява отборът му от страна на Публичния инвестиционен фонд (ПИФ) на страната. Според него Ал Насър е пренебрегна от ПИФ, тъй като му е осигурено само едно ново попълнение в лицето на младия Хайдер Абдулкарим. В същото време другите отбори получават желаните от тях нови попълнения. Особено големият съперник Ал Хилал. След като станало ясно, че Карим Бензема ще се присъедини към бившия отбор на Неймар, Роналдо обявил, че ще пропусне мача с Ал Рияд.

