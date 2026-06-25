Човекът, познал последните три световни шампиона, посочи неочакван победител на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол навлиза в решаващата си фаза, а въпросът кой спечели тазгодишното издание на турнира започва да бъде все по-належащ на дневен ред. През последните седмици редица легенди, любители и анализатори на "красивата игра" направиха своето предположение за това кой ще вдигне титлата на Мондиал 2026. Масовото мнение се дели между Франция, Аржентина, Испания и Португалия. Човекът, който успешно позна победителите на последните три турнира, има друго мнение по въпроса.

Прогнозираха неочакван победител на Мондиал 2026

Немският математик Йоахим Клемент е предсказал правилно победителите в последните три Мондиала - родната му Германия в Бразилия през 2014 г., Франция в Русия през 2018 г. и Аржентина в Катар преди четири години. Клемент казва, че първоначално е имал за цел да докаже, че прогнозирането на шампиона е практически невъзможно, и признава пред списание "Der Spiegel", че когато за първи път е използвал модела си през 2014 г. и е уцелил, е бил шокиран. Тогава всички експерти били посочили, че нито един европейски отбор не е печелил световно първенство в Южна Америка.

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Нидерландия ще се спечели първата си световна титла

Моделът на Клемент взема предвид редица ключови променливи, като брутния вътрешен продукт на глава от населението на всяка страна (тъй като това влияе върху спортната инфраструктура), броя на населението, статуса на футбола в обществото, позицията на националния отбор в световната ранглиста, както и елемент на случайност, който Клемент държи да подчертае. Използвайки собствения си модел, той прогнозира, че Нидерландия ще вдигне трофея в САЩ. Той заяви, че "лалетата" ще победят Испания на 1/2-финал, а след това ще разочароват Португалия в мача за титлата.

Според Клемент, Кристиано Роналдо и компания ще отстранят Англия в другия 1/2-финален сблъсък. Въпреки че германецът е бил точен в миналото, той предупреждава останалите да не приемат прогнозите му на сериозно. Нидерландия е достигнала рекордните три финала на световното първенство, но никога не е печелила турнира. "Лалетата" също така са отбора с най-много участия на Мондиал без спечелен титла. Тимът на Роналд Куман започна ударно кампанията си, завършвайки наравно 2:2 с Япония, а след това с убедителна победа с 5:1 над Швеция. В последния си мач от групата Нидерландия ще се изправи срещу Тунис.

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