В Англия: Нарочиха "родоотстъпника" Люис Хамилтън, защото подкрепя друг отбор на Световното по футбол

Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън обяви своя фаворит и отправи интересно посление към феновете на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Британският пилот призова привържениците на Англия да не пеят "It's Coming Home", докато "трите лъва" действително не вдигнат трофея. Иконата на автомобилния спорт отправи тази молба в деня на откриването на турнира в Северна Америка, като същевременно разкри, че има и втори отбор, за който ще вика това лято.

Люис Хамилтън подкрепя два отбора на Мондиал 2026

Хамилтън е роден в Стивънидж и е носил знамето на Великобритания през цялата си блестяща кариера във Формула 1. През 2022 г. обаче той получи почетно бразилско гражданство и преди Гран при на Монако по-миналия уикенд разкри, че ще подкрепя "селесао" на Карло Анчелоти точно толкова, колкото и Хари Кейн и съотборниците му. Хамилтън заяви: "За мен това е на равна нога с Англия. Честно казано, Бразилия винаги е била любимият ми отбор. Израствайки в Англия, обожавах да гледам как играе Бразилия. Мисля, че това се дължи на цветовете, културата, а играчите винаги изглеждаха най-умелите, бяха толкова готини. Просто ценя откъде идват. Много от играчите идват от улиците, където играят без обувки, и има нещо съвсем специално в бразилската култура."

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Не е изненадващо, че коментарите му предизвикаха значителна реакция в родината му. Редица фенове на "трите лъва" обвиниха седемкратния шампион в родоотстъпничество. Той обаче е свикнал на критики и не си ги сложи на сърце. Докато Англия и Бразилия са по терените в Северна Америка, Хамилтън се подготвя за предстоящото Гран При на Австрия. Последните три състезания се стекоха добре за британския пилот, който записа две втори места, преди да триумфира в Барселона. Изглежда той най-накрая е намерил формата си във Ферари и пристига на "Ред Бул Ринг" като един от фаворитите за победата.

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