Войната в Украйна:

В Англия: Нарочиха "родоотстъпника" Люис Хамилтън, защото подкрепя друг отбор на Световното по футбол

24 юни 2026, 21:25 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Англия: Нарочиха "родоотстъпника" Люис Хамилтън, защото подкрепя друг отбор на Световното по футбол

Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън обяви своя фаворит и отправи интересно посление към феновете на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Британският пилот призова привържениците на Англия да не пеят "It's Coming Home", докато "трите лъва" действително не вдигнат трофея. Иконата на автомобилния спорт отправи тази молба в деня на откриването на турнира в Северна Америка, като същевременно разкри, че има и втори отбор, за който ще вика това лято.

Люис Хамилтън подкрепя два отбора на Мондиал 2026

Хамилтън е роден в Стивънидж и е носил знамето на Великобритания през цялата си блестяща кариера във Формула 1. През 2022 г. обаче той получи почетно бразилско гражданство и преди Гран при на Монако по-миналия уикенд разкри, че ще подкрепя "селесао" на Карло Анчелоти точно толкова, колкото и Хари Кейн и съотборниците му. Хамилтън заяви: "За мен това е на равна нога с Англия. Честно казано, Бразилия винаги е била любимият ми отбор. Израствайки в Англия, обожавах да гледам как играе Бразилия. Мисля, че това се дължи на цветовете, културата, а играчите винаги изглеждаха най-умелите, бяха толкова готини. Просто ценя откъде идват. Много от играчите идват от улиците, където играят без обувки, и има нещо съвсем специално в бразилската култура."

ОЩЕ: Новак Джокович прогнозира изненадващ финалист на Световното първенство по футбол

Люис Хамилтън

Не е изненадващо, че коментарите му предизвикаха значителна реакция в родината му. Редица фенове на "трите лъва" обвиниха седемкратния шампион в родоотстъпничество. Той обаче е свикнал на критики и не си ги сложи на сърце. Докато Англия и Бразилия са по терените в Северна Америка, Хамилтън се подготвя за предстоящото Гран При на Австрия. Последните три състезания се стекоха добре за британския пилот, който записа две втори места, преди да триумфира в Барселона. Изглежда той най-накрая е намерил формата си във Ферари и пристига на "Ред Бул Ринг" като един от фаворитите за победата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Златан Ибрахимович прогнозира неочакван шампион на Световното първенство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Люис Хамилтън Англия отбор Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес