Дембеле призна как Лионел Меси му е помогнал да спечели "Златната топка"

09 октомври 2025, 17:13 часа 465 прочитания 0 коментара
Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле разкри, че съобщението на Лионел Меси след края на церемонията го е "поразило". Французинът сподели, че бившите му съотборници и треньори от Барселона са го поздравили за успеха. Дембеле изпревари сензацията на "блаугранас" Ламин Ямал, за да спечели най-престижната индивидуална награда по-рано тази година, след като изигра ключва роля за трите титли на ПСЖ през миналия сезон.

Дембеле призна за отношенията си с Меси

Кампанията 2024/25 се оказва най-запомнящият се сезон в историята на клуба, тъй като Пари Сен Жермен печели за първи път Шампионската лига, а също така и требъл. Парижани спечелиха и Суперкупата на УЕФА, побеждавайки Тотнъм с дузпи, а единственото им разочарование дойде на финала на Световното клубно първенство, където отстъпиха на Челси. Дембеле изигра ключова роля за успеха на отбора на Луис Енрике, като допринесе с 35 гола и 16 асистенции в 53 мача във всички турнири. За отличната си кампания с френските гиганти Дембеле с право получи "Златната топка".

Лионел Меси и Усман Дембеле

Пред France Football Дембеле разкри, че е получил директно съобщение от бившия си съотборник в Барселона Меси, като каза: "Съобщение, което особено ме порази, беше от Лионел Меси. Той ми изпрати директно съобщение. Шави Ернандес, Луис Суарес и много бивши съотборници в Барса ме поздравиха. Те бяха щастливи за мен." Звездата на Интер Маями също сподели сърдечен пост в социалните мрежи за Дембеле след триумфа му в Париж, като аржентинецът написа в профила си в Инстаграм: "Страхотен Усман! Поздравления, толкова се радвам за теб. Заслужаваш я!".

Меси изиграл ключова роля за развитието на Дембеле

Сега Дембеле разкри за още един момент с Лионел Меси, който го е мотивирал да продължи напред. През 2019 година Барселона се изправя в мач от Шампионска лига срещу бившия отбор на французина - Борусия Дортмунд. Дембеле не изиграва цялата среща, тъй като получава тежка контузия. Тогава Меси отива при него и му казва: "Не се притеснявай. Всичко ще бъде наред!" Дембеле споделя, че никога няма да забрави този момент. Французинът благодари на Меси, защото той е научил много неща от него по време на престоя им от "Камп Ноу", и според него е една от причините да спечели "Златната топка".

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Лионел Меси Барселона ПСЖ Усман Дембеле
