"Дембеле беше забравил да играе футбол": Стоичков с коментар за "Златната топка"

Христо Стоичков поздрави крилото на Пари Сен Жермен Усман Дембеле за спечелването на Златната топка. Французинът получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на специална церемония в Париж в понеделник, на която сред гостите бе и Стоичков. Дембеле спечели анкетата в конкуренцията на 18-годишния суперталант на Барселона Ламин Ямал, който остана втори в класацията.

Мнението на Стоичков за Дембеле и Ямал и битката за "Златната топка"

"Дембеле преди три години беше жестоко критикуван в Барселона за неговото отношение. В Барселона беше забравил да играе футбол, но в последната година и половина видях един различен Дембеле, много по-концентриран, много по-вдъхновен, много по-полезен за отбора си, не е този индивидуалист, който гледахме в Барселона. Изключителна година за Пари Сен Жермен начело с Луик Енрике като треньор", каза Стоичков.

"Дембеле вкара 35 гола, 16 асистенции. От другата страна имаме Ламин Ямал, едно момче на 18 години, което тепърва започва в големия футбол, с големи качества и перспектива, но времето ще покаже. Защото много пъти сме виждали как някой футболист изгрява за една година и след това го няма, не се сещаме за тях", добави още Камата.

