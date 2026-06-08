Дни преди старта на Мондиал'26: Ромарио разкри голям проблем в националния отбор на Бразилия

Легендата на Бразилия Ромарио разкри голям проблем в националния отбор на страната само дни преди старта на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Според шампиона от Мондиал'94 в момента в „селесао“ липсват лидертите, каквито бяха той, Роналдо и други от онова златно поколение на южноамериканците. Бившият нападател разкритикува настоящите играчи в състава на Карло Анчелоти, като по думите му никой не си дава сметка какво е да носиш националната фланелка.

„Имаме играчи, които са идоли в отборите си, но с националната фланелка се изпаряват“

„Намираме се в ситуация, много подобна на тази от 1994 г. В Бразилия цари хаос. Политиците са разделени, насилието взима връх. Казвам го от личен опит, защото съм го преживял - победа за Бразилия би донесла облекчение и радост на нашия народ. Ще бъде обаче много трудно. Имаме играчи, които се представят добре на клубно ниво. Те се идоли в отборите си. Но когато облекат националната фланелка не са същите, сякаш се изпаряват“.

„Надявам се да се представят поне на 80% от потенциала. Ако успеят да го направят, Бразилия би могла да има шанс. Какъв е проблемът на националния отбор. Преди години Бразилия имаше Ромарио, имаше Роналдо, но днес няма никой. Ето защо ние оставаме важни. Ние държахме на това голямо значение в бразилския футбол, защото в наше време представлявахме страната си и радвахме хората. За съжаление, днес никой не я представлява“, изригна Ромарио.

ОЩЕ: Нов удар за Карло Анчелоти и Бразилия преди Световното