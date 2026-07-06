Тежка контузия и картон без да си играл: Съдбата на бивш капитан на "Ливърпул" срещу Мексико (ВИДЕО)

Бившият капитан на "Ливърпул" и настоящ играч на "Брентфорд" Джордан Хендерсън се контузи по крайно нелеп начин, след като Англия драматично отстрани Мексико на 1/8 финал на Световното първенство по футбол 2026 година - Мексико е домакин на шампионата заедно със САЩ и Канада. Хендерсън дори не влезе в игра, обаче успя да се контузи след края на мача, след като не успя да прескочи рекламно пано и падна тежко на китката си. Наложи се халфът да бъде изнесен на носилка и откаран в болница, като най-вероятно това е краят на престоя му на първенството. Единствената му поява в турнира досега беше като резерва в 84-ата минута срещу Панама - Още: Най-бесният мач на Световното: Драма до края между Англия и Мексико

За капак Хендерсън беше "награден" и с жълт картон в самия край на мача, след като реши да се разправя със съдийския състав.

The most ridiculous injury in World Cup history? This is what the unluckiest day for a footballer looks like



A broken arm, a yellow card, zero minutes on the pitch, and leaving on a stretcher — that was England midfielder Jordan Henderson’s match.



He was injured while… pic.twitter.com/QKvO0hsSkd — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026

Един от героите за Англия, Джуд Белингам, каза следното пред BBC: "Той е в затруднено положение, но нашият медицински екип вероятно е овладял всичко. Най-добре е да не давам твърде много подробности, когато не знам много какво се случва. Всички бяха там, за да го подкрепят".

Томас Тухел, старши треньорът на Англия, заяви по-късно: "Джордан контузи китката си. Не знам процедурата, лекарят ми каза, че е в болницата". Съмненията са, че Хендерсън е счупил китката си.

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