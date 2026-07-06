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Клоп изригна срещу Тръмп и Инфантино: Това е нашата игра, не тяхната!

06 юли 2026, 12:32 часа 703 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на Ливърпул и Борусия Дортмунд Юрген Клоп беше шокиран от новината, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е опитал да повлияе на решението да се отмени наказанието на нападателя Фоларин Балогун преди осминафинала на Световното първенство срещу Белгия, предаде ДПА.

„Това е нашата игра, не тяхната“, каза Клоп пред MagentaTV, където работи като анализатор по време на турнира.

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Световната футболна централа направи така, че Балогун да има право да играе срещу Белгия в понеделник. Преди това футболистът бе наказан автоматично заради червения картон, получен в срещата срещу тима на Босна и Херцеговина.

Решението бе приветствано от американския отбор и президента Тръмп, докато от Белгия останаха „смаяни“ от намесата, като обявиха, че ще проучат всички възможни варианти. „The Athletic“ предаде по-късно, като се позовава на запознати източници, че Доналд Тръмп се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино, с когото са в приятелски отношения, за да го помоли наказанието да бъде анулирано. От ФИФА и Белия дом не са коментирали официално случая.

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„Ако Тръмп и Инфантино наистина са решили така, това е лудост и поставя всичко под въпрос“, заяви още Клоп. „Тези двамата, които не разбират нищо от футбол, не бива да имат нищо общо с играта“, смята треньорът, който е вероятният следващ селекционер на Германия.

Клоп обясни, че не разбира защо решението е било променено, тъй като нарушението за изгонване „не търпи никакъв дебат и това е червен картон“.

Дори ако някой реши, че червеният картон е грешка, „в нашата игра често страдане от грешни решения. Но сме се научили да живеем с тях“, добави Клопо.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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