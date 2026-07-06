Клоп изригна срещу Тръмп и Инфантино: Това е нашата игра, не тяхната!

Бившият треньор на Ливърпул и Борусия Дортмунд Юрген Клоп беше шокиран от новината, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е опитал да повлияе на решението да се отмени наказанието на нападателя Фоларин Балогун преди осминафинала на Световното първенство срещу Белгия, предаде ДПА.

„Това е нашата игра, не тяхната“, каза Клоп пред MagentaTV, където работи като анализатор по време на турнира.

ФИФА пощади голмайстора на САЩ

🚨🗣 𝗡𝗘𝗪: Jurgen Klopp on Donald Trump calling Gianni Infantino directly:



"If that really was the case, then that's crazy. Let's just say this is our game, not theirs."



"These two people, who both have no idea about football, should have nothing to do with that."



"That was… pic.twitter.com/9k2qb0jYQ5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Световната футболна централа направи така, че Балогун да има право да играе срещу Белгия в понеделник. Преди това футболистът бе наказан автоматично заради червения картон, получен в срещата срещу тима на Босна и Херцеговина.

Решението бе приветствано от американския отбор и президента Тръмп, докато от Белгия останаха „смаяни“ от намесата, като обявиха, че ще проучат всички възможни варианти. „The Athletic“ предаде по-късно, като се позовава на запознати източници, че Доналд Тръмп се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино, с когото са в приятелски отношения, за да го помоли наказанието да бъде анулирано. От ФИФА и Белия дом не са коментирали официално случая.

„Ако Тръмп и Инфантино наистина са решили така, това е лудост и поставя всичко под въпрос“, заяви още Клоп. „Тези двамата, които не разбират нищо от футбол, не бива да имат нищо общо с играта“, смята треньорът, който е вероятният следващ селекционер на Германия.

Клоп обясни, че не разбира защо решението е било променено, тъй като нарушението за изгонване „не търпи никакъв дебат и това е червен картон“.

Дори ако някой реши, че червеният картон е грешка, „в нашата игра често страдане от грешни решения. Но сме се научили да живеем с тях“, добави Клопо.

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