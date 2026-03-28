Дузпа в 94-тата минута развали настроението на Англия! Испания се забавлява срещу Сърбия

Англия и Уругвай завършиха 1:1 в приятелски мач на "Уембли". Бен Уайт изведе "трите лъва" напред в резултата в 81-вата минута. В добавеното време Федерико Валверде възстанови паритета от дузпа. В друга контрола Испания разгроми Сърбия с 3:0. На "Естадио де ла Серамика" Микел Оярсабал реализира две попадения през първата част. Появилият се от скамейката Виктор Муньос също се разписа.

Англия и Уругвай не се победиха

Момчетата на Томас Тухел започнаха по-активно. Соланке изтърва два шанса, а в 37-ата минута Боуен замени принудително Мадуеке. През второто полувреме Доминик Калвърт-Люин направи непростим пропуск с глава от близко разстояние. Англичаните ознаменуваха с попадение преимуществото си едва в 81-вата минута. Люин отклони за Уайт, който вкара за 1:0.

FEDERICO VALVERDE TIES IT FOR URUGUAY IN FINAL MINUTES OF THE GAME 🇺🇾



HE IS ON FIRE 🔥 pic.twitter.com/YDMEcmaoyq — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2026

В третата минута на продължението южноамериканците получиха дузпа след намесата на ВАР. Именно голмайсторът Уайт бе фаулирал Винас. С изпълнението се нагърби Валверде, който не сбърка - 1:1.

Испанците наложиха своето темпо от самото начало. В 16-ата минута Лопес асистира на Оярсабал за 1:0. 180 секунди по-късно Ламин Ямал разтресе гредата. В края на първата част Оярсабал стреля прецизно, за да отбележи втория си гол. След почивката попадение на Бирманчевич не бе признато заради нарушение. В 72-рата минута Торес пусна с пета към Муньос, който с външен фалц оформи крайнтото 3:0.

