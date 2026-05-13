Революция на нападателите в Серия А: бивш ас на Ливърпул ще заиграе в Италия

В момента една от най-големите кризи в италианската Серия А е свързана именно с нападателите. Повечето от големите отбори имат проблем с решаващите играчи в преден план, като само Интер има футболист от световна класа на върха на атаката си. Но това най-вероятно ще се промени през лятото, като според медиите на Ботуша доста нападатели са се насочили към Серия А, сред които е и бившият ас на Ливърпул Дарвин Нунес.

“Футболен агент предложи Дарвин Нунес на два клуба“

Последното голямо име, което се спряга за трансфер в Италия е бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес. В момента той е собственост на Ал Хилал, но за да може Карим Бензема да играе за арабския колос, уругваецът бе изваден от групата за мачовете от първенството. Според журналиста Николо Шира той може да продължи кариерата си в Серия А: “През последните дни футболен агент предложи Дарвин Нунес на два клуба от Серия А. Изглежда, че кариерата му в Ал-Хилал е приключила и той ще напусне Саудитска Арабия през летния трансферен прозорец“.

Все по-качествени нападатели се насочват към Серия А

В момента в Серия А само Интер разполага с изявен централен нападател от световна класа. Става въпрос за капитана Лаутаро Мартинес. Джонатан Дейвид и Луис Опенда в Ювентус, Санти Хименес и Никлас Фюлкруг в Милан и Ромелу Лукаку и Расмус Хоьлунд в Наполи не са на същото ниво. Освен Нунес, за трансфер в Италия се спрягат Роберт Левандовски, Рандал Коло-Муани и Николас Джаксън.

