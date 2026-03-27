Във вечерта на Виртц: Германия и Швейцария изиграха фантастичен 7-голов трилър! Нидерландия обърна Норвегия

Германия победи Швейцария с 4:3.

Срещата стартира динамично с опасни положения и пред двете врати. В 12-ата минута Кобел спаси удар на Хавертц. 5 по-късно Джака асистира на Ндой, който преодоля Бауман с изстрел в близкия ъгъл. Възпитаниците на Юлиан Нагелсман опитаха да отговорят. В средата на полувремето те материализираха атаките си. Виртц центрира към Тах, който изравни.

В 41-вата минута Швейцария пак поведе. Емболо бе оставен непокрит и нямаше как да сбърка с глава за 2:1. До почивката Рийдер уцели греда с много силен шут, за което може горчиво да съжалява, тъй като Гнабри възстанови паритета след добро извеждащо подаване на Виртц.

През втората част Бундестимът доминираше. Гнабри, Горецка и Виртц пропуснаха. В 60-ата минута футболитът на Ливърпул изненада Кобел с красиво изпълнение за 2:3. Малко по-късно Волтемаде изтърва страхотен шанс. В 79-ата минута Монтейро реализира за 3:3. До последния съдийски сигнал Виртц пак вкара, завършвайки с две асистенции и две попадения.