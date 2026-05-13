Скандал преди Мондиал 2026: САЩ отказа визи на петима ключови футболисти

Петима футболисти от националния тим на Ирак са получили отказ от Съединените щати за получаване на американски визи преди участието на отбора на Световното първенство по футбол 2026. Новината бе потвърдена от члена на Иракската футболна федерация Галеб ал-Замели пред Shafaq News. Сред засегнатите играчи са Ибрахим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али ал-Хамади.

Ирак търси спешно съдействие от ФИФА заради спрени футболисти за първенството в САЩ

Към момента не се съобщават официални причини за отказите, което поражда сериозно напрежение около подготовката на отбора за турнира. От Иракската футболна федерация вече са предприели действия и са потърсили съдействие от ФИФА с надеждата казусът да бъде решен възможно най-скоро. В страната има опасения, че ситуацията може да повлияе негативно върху участието на отбора, ако проблемът не бъде отстранен навреме.

Мондиал 2026 година ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Националният тим на Ирак е в група заедно с Франция, Сенегал и Норвегия.

Първите два мача на иракчаните са предвидени да се играят във Фоксбъроу и Филаделфия, докато последният им двубой от груповата фаза ще бъде в Торонто. Случаят вече предизвиква сериозен международен интерес заради потенциалното му отражение върху турнира и участието на един от класиралите се национални отбори.

