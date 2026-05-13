Война по оста Барса - Реал: От "Камп Ноу" заплашиха Флорентино Перес със съд

Барселона обмисля да предприеме правни действия вследствие на провокативните коментари, направени във вторник от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. Той разкри пред медиите, че неговият клуб подготвя 500-странично досие, което да бъде представено пред УЕФА във връзка с делото "Негрейра". Според Перес, УЕФА трябва да се намеси в съдебния казус.

Барселона реагира мигновено на обвиненията на Флорентино Перес

Шефът на мадридския клуб повтори, че случаят "Негрейра", при който Барса е изплатила над 7 милиона евро (8,2 милиона долара) на бившия вицепрезидент на съдийската комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра между 2001 и 2018 г., е "най-големият скандал в историята" на футбола.

🚨 BREAKING: FC Barcelona statement.



“Regarding the press conference called by the president of Real Madrid, Florentino Pérez, we inform you that our legal department is carefully studying his statements and accusations”. pic.twitter.com/RNzX5WSGfe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

"Това е дело, което остава нерешено и все още е в ход. Защото не само Мадрид е ощетен, а Барса е облагодетелстван – въпреки че Барса винаги е бил облагодетелстван", заяви Перес, който на няколко пъти направи остри обвинения и крайни твърдения, които могат да се приемат като клевета, тъй като разследването продължава и на този етап не е доказано, че Барса е виновен.

Барселона, който победи Реал Мадрид с 2:0 в неделя в Ел Класико" на "Камп Ноу" и си осигури титлата в Ла Лига, реагира почти мигновено след дадената от Флорентино Перес пресконференция, на която обяви, че ще свика нови избори в Реал Мадрид.