Реал Мадрид иска да привлече носител на "Златната топка" към състава си

Испанският колос Реал Мадрид продължава да има интерес към привличането на полузащитника на Манчестър Сити Родри. Носителят на "Златната топка" има договор с Манчестър Сити до лятото на 2027 година. Според последните информации на трансферното гуру Фабрицио Романо, от ръководството на "гражданите" са предложили нов договор на Родри. Испанецът обаче е на кръстопът за бъдещето си, като роля за крайното му решение ще има и неговото семейство.

Докато Реал го изкушава: Ман Сити предложи нов договор на Родри

След няколко седмици Родри ще навърши 30-годишна възраст и започва да обмисля дали да не се прибере в родината си, а Мадрид изглежда като добра дестинация за неговото семейство. Той обаче е изкушаван от нов контракт на "Етихад", който да го задържи в клуба отвъд края на договора му през 2027-ма.

Интересното е, че дори и Родри да откаже да преподпише със Сити, "гражданите" нямат намерение да го продават на безценица. От клуба ще настояват за голяма трансферна сума, ако някой иска да привлече Родри през това лято. Ако това не се случи, то Родри ще може да напусне Манчестър Сити като свободен агент след края на сезон 2026/27.

