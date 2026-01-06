Египет потрепери срещу Бенин, Нигерия громи и се класира за 1/4-финал за Купата на на африканските нации

Националният отбор на Египет по футбол надви Бенин с 3:1 в поредния осминафинал на Купата на африканските нации в мач, игран в Агадир. Успехът на седемкратния шампион на Африка обаче не дойде лесно, а след продължения, като се игра повече от 120 минути. Редовното време завърши 1:1. Цял мач за Бенин изигра централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон, който е безусловен титуляр в тима си.

Вердон отпадна от Купата на африканските нации

За отбора от Северна Африка резултата откри Марван Атия двадесет минути преди края на редовното време. Това бе първо попадение на играча за националния тим. Той отбеляза много красив гол с удар от границата на наказателното поле в горния десен ъгъл на вратата. Атия се възползва от асистенция на Мохамед Хани, а атака бе започната от капитана Мохамед Салах отдясно.

Mo Salah seals Egypt's 3-1 win over Benin in extra time.



В оставащите минути Египет се опита да брани резултата и бе наказан. В 83-тата минута Жодел Досу заби от съвсем близо топката в мрежата, след като вратарят на Египет Ел Шавани с мъка изби рикоширала топка при центриране, но тя остана пред вратата му и бенинците изравниха. Така се стигна до продълженията. В 97-ата минута Египет нанесе втория си удар, като след центриране на Марван Атия от пряк свободен удар Ясер Ибрахим се пребори с Вердон и с глава насочи топката в горния десен ъгъл на вратата на бенинците - 2:1. В добавеното време на продълженията звездата на Египет Мохамед Салах също се разписа за крайното 3:1.

По-късно националният отбор на Нигерия победи тима на Мозамбис с 4:0 и се класира без проблем за четвъртфиналите на турнира за Купата на африканските нации. Така тимът на "супер орлите" ще чака в сблъсък в Топ 8 победителя от двубоя между тимовете на Алжир и Демократична Република Конго, който ще се играе утре.