21 септември 2025, 13:14 часа 319 прочитания 0 коментара
Флик с намек към Реал Мадрид преди връчването на „Златната топка“: „Трябва да присъстваш, поне за да покажеш уважение“

Церемонията по връчването на „Златната топка“ и останалите награди на France Football ще се състои в понеделник от 22:00 часа в Париж. Много дебати се водят относно кой заслужава най-престижния индивидуален футболен приз, а основните фаворити според експертите са Ламин Ямал, Усман Дембеле, Рафиня, Мохамед Салах и Витиня. Треньорът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди двубоя между неговия тим и Хетафе, който ще се проведе тази вечер. В пресконференцията си германецът направи коментар, който според някои е намек към Реал Мадрид.

„Важното е да присъстваш там – това означава да проявиш уважение“

Наставникът на „блаугранас“ беше попитан относно шансовете на Ламин Ямал да се превърне в най-младия носител на „Златната топка“. Кандидатите на Барселона за различните призове на France Football ще отпътуват за Париж веднага след предстоящия им мач тази вечер.

Ханзи Флик и Ламин Ямал

„Не знам. Някога ще го видим, той ще я спечели един ден. Но важното е да присъстваш там – това означава да проявиш уважение. Трябва да отидеш, да покажеш уважение към победителите, и това е от жизненоважно значение. Всеки, който спечели, си го е заслужил“, заяви Ханзи Флик.

„Кралския клуб“ отново няма да присъства на наградата въпреки множеството си номинирани играчи

За втора година подред Реал Мадрид ще бойкотира „Златната топка“. През 2024-а отборът пропусна церемонията, след като дни преди нея излязоха слухове, че Винисиус няма да спечели наградата. Очевидно „белия балет“ все още се чувства „обиден“ и няма да се появи в Париж, за да подкрепи своите номинираните футболисти – Джуд Белингам, Килиан Мбапе и Винисиус.

Килиан Мбапе и Винисиус

Допълнително Каролайн Уиър, футболистка на Реал Мадрид, е номинирана за женското издание на наградата. Дийн Хаусен е включен сред кандидатите за трофея „Копа“, даван на най-добрия футболист на света до 21 години. Линда Кайседо е сред кандидатите за женската версия на приза. Тибо Куртоа е номиниран за трофея „Яшин“, връчван на най-добре представилия се вратар за годината.

Ростислав Димитров
Барселона Реал Мадрид Златна топка Ламин Ямал
