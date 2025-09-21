Флик с намек към Реал Мадрид преди връчването на „Златната топка“: „Трябва да присъстваш, поне за да покажеш уважение“

Церемонията по връчването на „Златната топка“ и останалите награди на France Football ще се състои в понеделник от 22:00 часа в Париж. Много дебати се водят относно кой заслужава най-престижния индивидуален футболен приз, а основните фаворити според експертите са Ламин Ямал, Усман Дембеле, Рафиня, Мохамед Салах и Витиня. Треньорът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди двубоя между неговия тим и Хетафе, който ще се проведе тази вечер. В пресконференцията си германецът направи коментар, който според някои е намек към Реал Мадрид.

„Важното е да присъстваш там – това означава да проявиш уважение“

Наставникът на „блаугранас“ беше попитан относно шансовете на Ламин Ямал да се превърне в най-младия носител на „Златната топка“. Кандидатите на Барселона за различните призове на France Football ще отпътуват за Париж веднага след предстоящия им мач тази вечер.

„Не знам. Някога ще го видим, той ще я спечели един ден. Но важното е да присъстваш там – това означава да проявиш уважение. Трябва да отидеш, да покажеш уважение към победителите, и това е от жизненоважно значение. Всеки, който спечели, си го е заслужил“, заяви Ханзи Флик.

„Кралския клуб“ отново няма да присъства на наградата въпреки множеството си номинирани играчи

За втора година подред Реал Мадрид ще бойкотира „Златната топка“. През 2024-а отборът пропусна церемонията, след като дни преди нея излязоха слухове, че Винисиус няма да спечели наградата. Очевидно „белия балет“ все още се чувства „обиден“ и няма да се появи в Париж, за да подкрепи своите номинираните футболисти – Джуд Белингам, Килиан Мбапе и Винисиус.

Допълнително Каролайн Уиър, футболистка на Реал Мадрид, е номинирана за женското издание на наградата. Дийн Хаусен е включен сред кандидатите за трофея „Копа“, даван на най-добрия футболист на света до 21 години. Линда Кайседо е сред кандидатите за женската версия на приза. Тибо Куртоа е номиниран за трофея „Яшин“, връчван на най-добре представилия се вратар за годината.

