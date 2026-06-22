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Франция - Ирак: Кога и къде да гледаме втория мач на големия фаворит за Мондиал 2026

22 юни 2026, 11:26 часа 654 прочитания 0 коментара

Вторият кръг от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико е в разгара си, като дойде време да видим как ще се представи Франция във втория си двубой. При победата си с 3:1 над Сенегал "петлите" показаха две различни лица, а на 23 юни ще срещнат аутсайдера в групата Ирак. В първата си среща "лъвовете на Месопотамия" допуснаха разгромна загуба с 1:4 от Норвегия.

Франция - Ирак: Начален час и ТВ

Преди изиграването на мачовете от втория кръг, в Група I Франция е на второ място. "Петлите" имат равни точки с Норвегия, но вкараха един гол по-малко на Сенегал отколкото скандинавците на Ирак. А в групата се води и своеобразна битка за голмайстор, като Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд водят с по 2 гола.

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Килиан Мбапе

В колко часа започва срещата между Франция и Ирак?

Франция влиза в срещата като абсолютен фаворит, а очакванията са възпитаниците на Дидие Дешан да не се пестят и откъм голове. Но на Мондиал 2026 видяхме, че дори малките отбори са способни на изненади. Срещата между "петлите" и Ирак е насрочена за 00:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма за Световното за 22 юни.

Кои телевизии ще излъчват мача между Франция и Ирак?

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Мачът между Франия и Ирак ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Франция отбор Световно първенство по футбол 2026 Ирак отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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