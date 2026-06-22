Президентът на ФИФА взриви Мондиал 2026 с пореден скандал

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отново се оказа в центъра на скандал по време на Световното първенство, но този път причината не е свързана с организацията на турнира. Той е подложен на множество критики заради честите си пътувания между градовете домакини и използването на частен самолет. През първата седмица на Мондиал 2026 Инфантино е посетил 10 различни стадиона, като придвижването му е било осигурено чрез частен самолет, предоставен от авиокомпания, която е официален партньор на ФИФА.

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Това предизвика реакция от страна на редица екологични организации, които обвиняват президента на световната футболна централа в прекомерен въглероден отпечатък и противоречие с все по-често заявяваните ангажименти на футболните институции към устойчивото развитие и опазването на околната среда.

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„Само един час полет на неговия самолет създава толкова вредни емисии, колкото един човек ще направи за една календарна година. За целия турнир на Мондиал 2026 самолетът ще изхвърли между 300 и 500 тона въглероден диоксид. Годишният въглеродният отпечатък на един човек е между 35 и 55 кг“, каза френската компания „Грийнли“, специализирана върху измерване на въглеродния отпечатък.

„С прескачането от един стадион на друг ръководството на ФИФА създава модел на високоемисионни пътувания. Използването на частен самолет е поредното доказателство за големите и системни проблеми в управлението на организацията“, сподели пред АФП географът Давид Гогишвили от Университета на Лозана.

„Фактът, че ръководителят на организацията ежедневно лети със силно замърсяващи частни самолети, доказва, че ФИФА не осъзнава причините за климатичните проблеми и отказва да поеме отговорност за тяхното решаване“, допълни Джон Хосевар от океанските проучвания на американския клон на „Грийнпийс“.

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