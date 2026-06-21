Програма на всички мачове на Световното първенство – 22.06.2026

Ден №12 на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада ще предложи на феновете поредна голяма доза емоции. За съжаление на привържениците мачовете са само три на брой, но за сметка на това ще бъдат изключително любопитни. Безспорно „черешката на тортата“ на Ден №12 на Мондиал 2026 е двубоят на действащия шампион Аржентина срещу тима на Австрия.

Ден №12 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Преди сблъсъка на Аржентина с Австрия обаче, феновете ще могат да гледат на живо още два много любопитни двубоя. Програмата на Ден №12 се открива със срещата между съставите на Уругвай и Кабо Верде. След това пък предстои мачът между Нова Зеландия и Египет.

В колко часа започват мачовете от Ден №12 на Световното?

Програмата на Ден №12 на Световното първенство по футбол започва с мача между Уругвай и Кабо Верде, който стартира в 01:00 часа българско време. За 04:00 часа пък е насрочен двубоят между Нова Зеландия и Египет. Аржентина и Австрия ще стартират срещата помежду си в 20:00 часа.

Кои канали ще предават мачовете от Ден №12 на Мондиал'26?

Всички мачове от Ден №12 на Мондиал'26 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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