Футболна мистерия: Инфантино взриви мрежите, появявайки се на два мача едновременно

Президентът на ФИФА Джани Инфантино предизвика истинска вълна от реакции в социалните мрежи след любопитна ситуация по време на двубоите от група "Е" на Мондиал 2026. Телевизионни кадри от две срещи, играни по едно и също време, породиха въпроси как шефът на световната футболна централа е успял да се появи на два различни стадиона. Кадрите показват Инфантино в първите минути както на срещата между Еквадор и Германия, така и на двубоя Кюрасао - Кот д'Ивоар.

Необичайната ситуация по време на мачовете от група "Е" остава мистерия

На изображението от мача между Еквадор и Германия президентът на ФИФА е заснет малко преди Лирой Сане да открие резултата още във втората минута. На другата снимка, направена по време на срещата между Кюрасао и Кот д'Ивоар, телевизионният часовник показва 11:25 минута, когато африканците вече водят с 1:0 след гола на Никола Пепе в седмата минута.

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Кадрите породиха редица спекулации сред феновете в интернет. Част от тях се пошегуваха, че Инфантино е използвал холограма или двойник, за да присъства едновременно на двата стадиона, а други дори предположиха, че в случая може да е използван изкуствен интелект. До момента от ФИФА не са коментирали необичайната ситуация.

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