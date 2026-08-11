Преди реванша с ЦСКА: Макаби има големи проблеми

ЦСКА води убедително в общия резултат срещу Макаби Тел Авив в третия предварителен кръг на Лига Европа. "Червените" взеха класическа победа с 3:0 в първия мач. Предстои реванш на Нациоанлния стадион "Васил Левски", където Макаби отново ще играе с проблеми в състава, като израелският отбор има двама основни играчи под въпрос и един, който със сигурност ще отсъства.

Двама основни са под въпрос за Макаби Тел Авив

В първия мач между Макаби Тел Авив и ЦСКА участие не взе Рой Ревиво, който отказа да играе заради наближаващия му трансфер в Западна Европа. През послендите дни той тренира с израелския отбор, но участието му в реванша не е гарантирано. От Макаби не бяха категорични по въпроса, като казаха, че "всичко е възможно". Абу Фархи е друг футболист, който е под въпрос за гостуването на ЦСКА. Той също е пред трансфер, като в момента Макаби води преговори. Ако се стигне до някакво споразумение, то тогава Фархи може да пропусне реванша. Но ако преговорите не стигнат до окончателно решение, не би трябвали да има какво да спре футболиста да играе в София.

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Един сигурен отсъстващ

Със сигурност от редиците на Макаби Тел Авив ще отсъства Сагив Йехезкел. Той страда от контузия в слабините, като в Израел имаше оптимистични нагласи за участието му срещу ЦСКА, но той няма да може да играе. Очакванията са Рой Ревиво и Абу Фахри да пътуват с отбора на Макаби за София въпреки всичко. А Старши треньорът на отбора от Тел Авив Кени Милър продължава да обмисля какъв би бил оптималния състав за реванша. През послендите дни той убеждава играчите си, че нищо не е загубено.

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