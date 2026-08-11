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Висшата лига е по петите на човекът, уредил Холанд и Белингам

11 август 2026, 13:34 часа 988 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Висшата лига е по петите на човекът, уредил Холанд и Белингам

Няколко клуба от Висшата лига на Англия и други големи европейски първенства проучват възможността да привлекат директора по подбор на играчи на Борусия Дортмунд - Себастиан Круг, съобщава авторитетната медия "Скай Спортс". Германецът изигра ключова роля при привличането на Ерлинг Холанд, Джуд Белингам, Джейдън Санчо и Джейми Гитънс, които впоследствие генерираха приходи в размер на над 350 милиона евро за "жълто-черните".

Себастиан Круг най-вероятно ще премине в английски клуб

Круг също така беше сериозно въвлечен в трансфера на Джоб Белингам - по-малкия брат на Джуд, с което продължи тенденцията на успешни сделки за млади английски таланти. Високопоставени лица в няколко от най-големите клубове във Висшата лига редовно обменят информация със Себастиан Круг относно стратегиите за привличане на играчи, идентифицирането на таланти и по-широките тенденции в развитието на футбола. След повече от десетилетие в Дортмунд възможността германецът да напусне клуба се увеличава, а според "Скай" най-вероятната му дестинация е в отбор от английския елит.

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Джуд Белингам и Ерлинг Холанд

Бпрусия Дортмунд направи големи печалби

Борусия Дортмун привлече Ерлинг Холанд срещу 20 милиона евро от РБ Залцбург и го продаде на Манчестър Сити за 60 милиона евро. Единствената причина "жълто-черните" да вземат толкова малко пари за трансфера на суперзездата беше откупна клауза в договора му. Джейдън Санчо пристигна на "Сигнал Идуна Парк" за 20.59 милиона евро от юношеските структури на Манчестър Сити и беше продаден за 85 милиона евро на Манчестър Юнайтед. Ако беше продаден един сезон по-рано, Борусия Дортмунд щеше да вземе поне 100 милиона евро за Санчо, но "червените дяволи" не пожелаха да платят сумата. А Джуд Белингам беше привлечен за 30.15 милиона евро от Бирмингам и продаден за 127 милиона евро на Реал Мадрид.

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Висша лига Борусия Дортмунд Джейдън Санчо Ерлинг Холанд Джуд Белингам
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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