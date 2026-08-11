Шампионът на Италия взима изненада от Световното първенство

Летният трансферен прозорец просължава да поднася изненади, като следващата идва от италианската Серия А. Шампионът на Италия Интер показва интерес към десния краен защитник на Тотнъм Джед Спенс. Отбраната на "шпорите" не беше убедителна през миналия сезон, но представянето на Спенс на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико го показа в друга светлина. Той беше сред въпросителните в състава на Англия, но се доказа като добър избор на Томас Тухел.

Интер е готов да прати оферта за Джед Спенс

Интер се раздели с Дензъл Дъмфрис, който пристигна на "Джузепе Меаца" от ПСВ Айндховен през 2021 г. срещу 14.25 милиона евро. Той игра като халф-бек за "нерадзурите" и беше голяма част както от защитата, така и от атаката им през последните години. Но сега нидерландецът премина в Реал Мадрид и Интер се нуждае от негов достоен заместник. Според журналиста Фабрицио Романо, италианският гигант е готов да изпрати към Тотнъм първа официална оферта за Джед Спенс.

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Тотнъм трябва да свали цената на Спенс

Това ще се случи, ако Тотнъм промени условията, според които би позволил трансфер на Спенс. След Световното първенство, "шпорите" са сложили цена от 45 милиона евро на англичанина, докато от Интер вярват, че до сделка може да се стигне и за под 40 милиона евро. Самият Джес Спенс е готов да премине в Интер. През миналия сезон във Висшата лига Тотнъм допусна 57 гола в 38 мача, като само отборите, които изпаднаха от най-високото ниво на английския футбол инкасираха повече. Но Спенс доказа както дефанзивните, така и офанзивните си качества за Англия на Мондиал 2026, като игра във всички 8 мача на "трите лъва".

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