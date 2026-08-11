В Байерн ще си отдъхнат: Хари Кейн подновява договора си с германския хегемон!

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще продължи договора си с германския шампион. Това съобщи вестник „The Times“. Според информациите преговорите между двете страни трябва да започнат през следващата седмица, когато английският национал се завърне от ваканцията си.

Нападателят ще получава около 25 милиона евро годишно

Harry Kane is expected to extend his contract with Bayern Munich until 2029, with the German champions planning talks with the England captain this week



Full story by @cc_eckner ⬇️https://t.co/0EftMEuLrX — Times Sport (@TimesSport) August 9, 2026

Очакванията са условията по настоящия му контракт да не претърпят сериозни промени. В момента Кейн получава около 25 милиона евро годишно и заедно с Джамал Мусиала е сред най-високоплатените футболисти в състава на Байерн.

33-годишният нападател премина в германския клуб през 2023 година от Тотнъм. Оттогава той е изиграл 147 мача във всички турнири, в които е отбелязал 146 гола и е направил 33 асистенции. Настоящият договор на Кейн с Байерн е до лятото на 2027 година.

ОЩЕ: Директор на Байерн попари надеждите на Реал Мадрид – желан от „кралете“ остава в Мюнхен