Войната в Украйна:

Изненада още на старта на Шампионска лига! Смени спасиха Арсенал в Испания

16 септември 2025, 21:46 часа 95 прочитания 0 коментара
Изненада още на старта на Шампионска лига! Смени спасиха Арсенал в Испания

Шампионска лига се завърна, а още в първите мачове се стигна до изненада. Нидерландският гранд ПСВ Айндховен изненадващо загуби от Роял Юнион СЖ с 1:3 като домакин. По същото време се игра и по-интересният сблъсък между отборите на Атлетик Билбао и Арсенал, като "артилеристите" измъкнаха победата с 2:0 като гости след голове и асистенции на две резерви - Габриел Мартинели и Леандро Тросар.

Арсенал направи много силно трансферно лято и сега амбициите на "артилеристите" се простират не само до Висшата лига, но и до Шампионска лига, където миналата година отстраниха Реал Мадрид и стигнаха до полуфиналите, преди да отпаднат от бъдещия шампион ПСЖ. Сега тимът започна с трудна визита на Атлетик Билбао, като не успя да пробие съперника през първото полувреме, но през втората част две смени промениха хода на двубоя.

Леандро Тросар и Габриел Мартинели

В 65' и 71' на терена се появиха Тросар и Мартинели. Още в 72-рата минута падна и откриващото попадение. Тросар намери Мартинели, а той се разписа за 1:0. В 87-ата минута отново същото дуо успя да взаимодейства за второ попадение. Този път Мартинели влезе в ролята на асистент, а Тросар вкара, за да подсигури трите точки.

Очаквайте подробности!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ПСВ Шампионска лига Арсенал
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес