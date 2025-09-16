Изненада още на старта на Шампионска лига! Смени спасиха Арсенал в Испания

Шампионска лига се завърна, а още в първите мачове се стигна до изненада. Нидерландският гранд ПСВ Айндховен изненадващо загуби от Роял Юнион СЖ с 1:3 като домакин. По същото време се игра и по-интересният сблъсък между отборите на Атлетик Билбао и Арсенал, като "артилеристите" измъкнаха победата с 2:0 като гости след голове и асистенции на две резерви - Габриел Мартинели и Леандро Тросар.

Арсенал направи много силно трансферно лято и сега амбициите на "артилеристите" се простират не само до Висшата лига, но и до Шампионска лига, където миналата година отстраниха Реал Мадрид и стигнаха до полуфиналите, преди да отпаднат от бъдещия шампион ПСЖ. Сега тимът започна с трудна визита на Атлетик Билбао, като не успя да пробие съперника през първото полувреме, но през втората част две смени промениха хода на двубоя.

В 65' и 71' на терена се появиха Тросар и Мартинели. Още в 72-рата минута падна и откриващото попадение. Тросар намери Мартинели, а той се разписа за 1:0. В 87-ата минута отново същото дуо успя да взаимодейства за второ попадение. Този път Мартинели влезе в ролята на асистент, а Тросар вкара, за да подсигури трите точки.

