Колосалната сума пари, която прибира всеки един отбор на Световното по футбол

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико е близо до голямата развръзка. А битката за продължаване напред не е само за чест, но и за огромен дял от наградния фонд на турнира. Отпадането на колоси като Германия и Нидерландия още на 1/16-финалите им коства по поне 4 милиона долара - толкова можеха да добавят към сметката си при достигане на осминафиналите. А достигане до големия финал пък прави финансовите измерения още по-големи.

Рекордният награден фонд на Мондиал 2026

Наградният фонд на Мондиал 2026 е рекордните 871 млн. долара. Всъщност всички 48 отбора получиха 10 млн. долара само за класирането си за Световното първенство. Допълнителни 2,5 млн. долара пък бяха изплатени на отборите за тяхната подготовка. А отборите, които отпаднат в груповата фаза, си тръгват с още 9 млн. долара. Това означава, че минималната сума, която получава всеки един отбор, възлиза на 21,5 млн. долара.

Всеки отбор си тръгва от Световното с над 20 млн. долара

Всички отбори, които достигнат до 1/16-финалите, си гарантират 11 млн. долара. Тази сума се увеличава до 15 милиона за 1/8-финалите. 1/4-финалната фаза пък осигурява още 4 милиона - до 19 млн. долара. За последните четири отбора премиите изглеждат така: четвъртият взима 27 милиона, третият - 29 милиона, вторият - 33 милиона, а големият победител - внушителните 50 милиона долара.

Наградният фонд на Мондиал 2026 е с почти двоен ръст спрямо Мондиал 2022, като това се дължи най-вече на повечето отбори. Както е известно, участниците на световни първенства бяха увеличени от 32 на 48. ФИФА разполага и с рекордни приходи, след като в периода 2023 - 2026 регистрира 13 млрд. долара - още една причина за увеличения награден фонд.

Каква е паричната награда за световния шампион?

Големите печеливши са малките нации, които на първо място се възползваха от разширяването на турнира, а сега имат възможност да си тръгнат с над 20 млн. долара дори и да не спечелят точка в груповата фаза - така както се случи с някои отбори в групите. Трябва да се подчертае и друго - тези пари не отиват при футболистите, а се изплащат на националните федерации, които сами определят как да разпределят средствата.

Ето как изглежда разбивката на наградния фонд на Мондиал 2026:

Шампион - 50 млн. долара

Финалист - 33 млн. долара

3-то място - 29 млн. долара

4-то място - 27 млн. долара

5–8 място (четвъртфинал) - 19 млн. долара

9–16 място (осминафинал) - 15 млн. долара

17–32 място (1/16-финал) - 11 млн. долара

33–48 място (отпадане в групите) - 9 млн. долара

Автор: Стефан Йорданов

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