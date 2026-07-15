"Докато не кажа, че е достатъчно": Тръмп коментира ударите по Иран

Ударите срещу Иран ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News и беше излъчено в предаването "Special Report". Тръмп обяви, че военният капацитет на Иран "е отслабен", но че "те все още имат сили да се съпротивляват". Президентът каза, че ударите ще продължат, както и че очаква американските сили да извършат още атаки, вероятно и през следващата седмица.

Тръмп заяви, че САЩ са готови да унищожат всички ирански мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи на преговори.

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"Следващата седмица ще бъде много лоша за тях, защото следващата седмица ще стигнем до електроцентралите... до мостовете. Ще изведем от строя всичките им електроцентрали, ще изведем от строя всичките им мостове, ако не седнат на масата за преговори", каза той.

Тръмп съобщи и че представители на САЩ снощи са провели преговори с Иран и са призовали Ислямската република да сключи сделка.

По-рано американските въоръжени сили обявиха, че започват да нанасят нови удари и подновяват морската блокада на Иран. Повече от 20 военни кораба на военноморските сили на САЩ и стотици военни самолети са разположени в Близкия изток.

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САЩ също така обявиха, че налагат нови санкции срещу Иран. Те са насочени срещу няколко физически лица, юридически лица и кораби, съобщи Министерството на финансите.