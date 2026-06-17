Чудото на Мондиал 2026 се разраства: Една резерва на Испания е по-скъпа от цяло Кабо Верде

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече донесе първата голяма изненада. Един от топ фаворитите в лицето на Испания не успя да победи дебютантът на световни финали и абсолютен аутсайдер Кабо Верде. Само по себе си постижението за африканската страна е повече от впечатляващо, но когато погледнем към цифрите, то става още по-мащабно. В това отношение разликата между Испания и Кабо Верде е над 22 пъти, а една резерва на “ла фурия“ сама струва повече, отколкото целия отбор на “сините акули“.

Испания е оценена на над 1 милиард евро, а Ямал струва 200 милиона евро

Да, цифрите никога не лъжат. На хартия Испания е не просто 22 пъти по-скъпа от Кабо Верде, а на светлинни години пред африканската държава. Поне що се отнася до футбол. Но цифрите не винаги разкриват всичко. Понякога дори напротив – скриват най-важното. Испания е считана за един от топ фаворитите за спечелване на Мондиал 2026. И с право. Според специализирания сайт “transfermarkt“ общо съставът на “ла фурия“ струва 1.22 милиарда евро. А в отбора личат имена като Ламин Ямал, оценен на 200 милиона евро, Педри, оценен на 150 милиона евро и Пау Кубарски, оценен на 85 милиона евро.

Кабо Верде струва 54.5 милиона евро

И тук идва огромната разлика. Целият състав на Кабо Верде, отново според “transfermarkt“, струва общо 54.5 милиона евро. Над 22 пъти по-малко. Най-скъпият играч на “сините акули“ е централният защитник на испанския Виляреал Логан Коста, оценен на 15 милиона евро. В състава на Испания има само двама футболисти, които струват по-малко от него – 32-годишният Аймерик Лапорт, оценен на 8 милиона евро и 33-годишният Борха Иглесиас, оценен на 2.8 милиона евро.

Резервите на Испания са по-скъпи от цяло Кабо Верде

За още перспектива, две от резервите на Испания – Дани Олмо, който влезе в 80-ата минута и Мартин Зубименди, който изобщо не помириса терен, струват повече, отколкото целия състав на Кабо Верде. Олмо е оценен на 60 милиона евро, а Зубименди – на 75 милиона евро. Точно тук виждаме, че цифрите не показват всичко. Резервите на Испания сами струват повече от цяло Кабо Верде, а целият състав на “ла фурия“ е оценена над 22 пъти по-високо, като дори надхвърля квотата от 1 милиард.

Цифрите никога не лъжат, но не показват всичко

И все пак, Кабо Верде направи чудото и записа историческа първа точка в първия си мач изобщо на световни финали. Затова всички обичаме толкова много футбола. Защото, ако цифрите играеха, всичко щеше да е решено още преди първия съдийски сигнал. Но на терена излизат сърцата и душите на играчите. А те записват имената си със златни букви в историята, именно като доказват, че цифрите не лъжат, но и не могат да покажат всичко.

Автор: Николай Илиев

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