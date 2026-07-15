Удар по Тръмп: Демократите в Сената на САЩ саботираха законопроект заради войната в Иран

Демократите в Сената на САЩ блокираха ежегодния законопроект за отбранителната политика на стойност 1,15 трилиона долара, за да изразят недоволството си от войната в Иран. Другата причина, поради която демократите саботираха приемането на законопроекта, е, че Доналд Тръмп не се е консултирал с Конгреса относно решението си пак да прати американските военни да воюват срещу Иран, предаде Ройтерс. „Тръмп започна тази война без разрешение, без стратегия и без план за изтегляне“, заяви сенаторът от Ню Йорк Чък Шумър, който е лидерът на демократите в Сената. Припомняме, че Тръмп обясни, че според него новите удари представляват и нов 60-дневен прозорец, в който той може да действа без одобрение на Конгреса - в САЩ има закон, че след 2 месеца военни действия Конгресът определя какво се случва нататък, а Тръмп лавира, твърдейки, че прекъсването за примирие с Иран всъщност е един вид "рестарт" и военните действия сега са абсолютно различен епизод - Още: Обвинениe в сексуално посегателство спира демократ за Сената на САЩ

Тръмп започна войната без разрешение, без стратегия и без план за изтегляне

Снимка: Pixabay

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Процедурното гласуване на Закона за одобряване на разходите за националната отбрана (National Defense Authorization Act, NDAA) бе неуспешно. Въпреки че гласовете „за“ бяха повече от гласовете „против“ - 50 срещу 46, законопроектът не събра необходимите 60 гласа, за да бъде приет от 100-членния Сенат.

Сенаторите гласуваха по партийни линии. Всички републиканци гласуваха „за“ придвижване на процедурата по приемане на законопроекта. Обикновено този законопроект се приема всяка година със силна подкрепа и от двете партии, отбелязва Ройтерс.

Блокирането му тази година обаче не бе неочаквано, тъй като девет от членовете на Комисията за въоръжените сили от Демократическата партия гласуваха против него, когато комисията го разгледа миналия месец.

Демократите са обезпокоени, че одобряването на огромен бюджет за Пентагона ще бъде възприето като одобрение на войната срещу Иран, която започна с удари от страна на САЩ и Израел на 28 февруари.

Те също така възразяват срещу натиска на администрацията на Тръмп за увеличаване на военните разходи до общо 1,5 трилиона долара тази година, включително няколкостотин милиона долара, които той е поискал в отделен законопроект за разходите в момент, когато социалните програми за американските граждани се съкращават.

В изказване, с което призова за подкрепа за законопроекта, лидерът на републиканското мнозинство Джон Тун обвини демократите, че поставят политиката пред сигурността.

„Това е законопроектът, който помага да се гарантира, че нашите въоръжени сили са готови днес и подготвени за утре“, каза той.

Тазгодишният законопроект за финансиране на въоръжените сили предвижда безпрецедентна сума от 1,15 трилиона долара за отбрана, като в него се включва всичко – от броя на корабите, самолетите и ракетните системи, които трябва да бъдат купени, до увеличенията на заплатите на войниците и начините за справяне с геополитическите заплахи.

Исторически смятан и от двете основни американски партии за „законодателство, което трябва да бъде прието“, NDAA е един от малкото големи американски законопроекти, които неизменно се приемат всяка година в продължение на повече от шест десетилетия, посочва Ройтерс.

Въпреки блокадата, процедурата е все още в начален етап. Всяка година Камарата на представителите и Сенатът приемат свои версии на законопроекта преди преговарящите от Комисията за въоръжените сили да постигнат компромисна версия, която след това се подлага на гласуване във всяка от двете камари.

Ако компромисната версия бъде приета, тя ще бъде изпратена в Белия дом, за да бъде подписана от президента Доналд Тръмп или да ѝ бъде наложено вето.

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