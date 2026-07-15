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Бягство от ICE завърши фатално: Мъж загина, блъснат от камион

15 юли 2026, 6:27 часа 268 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Бягство от ICE завърши фатално: Мъж загина, блъснат от камион

Мъж, бягащ от служители имиграционните служби и федерални агенти във Флорида, е бил блъснат и убит от камион с ремарке, съобщиха местните власти. Това е третият смъртен случай, свързан със конфронтации с агенти на ICE, в рамките на около седмица, след като в Тексас и в Мейн имаше случаи на застреляни хора.

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28-годишният мъж бил един от четиримата пътници в автомобил, слрял на паркинга на бензиностанция и магазин за стоки от първа необходимост в Сейнт Огъстин. "По време на акция на агенти от ICE, както и от Службата за разследвания на Министерството на вътрешната сигурност, четиримата мъже избягали пеша от автомобила, като единият от тях се опитал да пресече натоварено пътно платно и се озовал на пътя на камиона", се казва в изявление на полицията във Флорида.

ICE и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ към момента не са отговорили на запитвания за коментар.

26-годишен колумбиец беше застрелян в Бидефорд, малък град в щата Мейн, докато е в автомобила си. Жертвата - Хоан Себастиан Гереро, работел редовно като доставчик и живеел със съпругата си и тригодишната им дъщеря, според организации за защита правата на мигрантите.

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Миналата седмица мексикански гражданин беше застрелян в Хюстън, докато карал пикапа си на път за работа.

След серията от фатални инциденти администрацията на президента Доналд Тръмп е разпоредила спирането на повечето пътни проверки, извършвани от ICE. Решението е взето от министерството на вътрешната сигурност, под чието ръководство е агенцията.

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Имигранти убийство имиграционна служба ICE
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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