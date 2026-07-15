Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Великобритания въвежда вечерен час за тийнейджърите в социалните мрежи

15 юли 2026, 7:45 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Великобритания въвежда вечерен час за тийнейджърите в социалните мрежи

16 и 17-годишните младежи се изправят пред доброволен вечерен час за социалните медии, автоматично изключване на безкрайното скролване и прекъсване на използването на чатботове с изкуствен интелект в едно от последните действия на Киър Стармър като министър-председател, пише "The Independent". Промените са част от ограниченията върху социалните мрежи на деца. Те ще доведат до блокиране на достъпа на по-големи тийнейджъри по подразбиране между полунощ и 6 сутринта. Министърът на технологиите Лиз Кендъл ще обяви, че функции, които държат потребителите "закачени", ще бъдат автоматично деактивирани. Още: Забраната за социални медии за тийнейджъри в Австралия се сблъска с първото си препятствие

За почти всички социални мрежи

Още: ЕС готви общи правила за използването на социалните мрежи от деца

Критиците поставят под въпрос ефективността на мерките, като отбелязват, че 16- и 17-годишните могат просто да изключат тези настройки по подразбиране. През юни 2026 г. правителството на Стармър въведе забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст.

Очаквани от следващата пролет, мерките обхващат платформи като Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X, но не и услуги за съобщения като WhatsApp и Signal.

Според Лиз Кендъл последните мерки ще гарантират, че лицата под 18 години, които имат достъп до социални медии за първи път, няма да бъдат внезапно изложени на най-пристрастяващите функции. По думите й това ще помогне на младите хора да се наспиват, да се фокусират върху училището и да прекарват повече време със семейството и приятелите си.

Според Министерството на науката, иновациите и технологиите (DSIT), семействата, участвали в правителствен пилотен проект твърдят, че въвеждането на вечерен час е спомогнало за подобряване на съня и концентрацията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лиз Кендал също така възнамерява да въведе нови защитни мерки за децата, използващи изкуствен интелект. Предложенията включват изискване лицата под 18 години да правят редовни почивки, докато използват чатботове, и репресии срещу услугите с изкуствен интелект, които предоставят опасни, подвеждащи или непроверени съвети за психично здраве.

Още: Google "уби" функция, използвана от милиони потребители по целия свят

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Великобритания социални мрежи социални медии
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес