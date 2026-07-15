Великобритания въвежда вечерен час за тийнейджърите в социалните мрежи

16 и 17-годишните младежи се изправят пред доброволен вечерен час за социалните медии, автоматично изключване на безкрайното скролване и прекъсване на използването на чатботове с изкуствен интелект в едно от последните действия на Киър Стармър като министър-председател, пише "The Independent". Промените са част от ограниченията върху социалните мрежи на деца. Те ще доведат до блокиране на достъпа на по-големи тийнейджъри по подразбиране между полунощ и 6 сутринта. Министърът на технологиите Лиз Кендъл ще обяви, че функции, които държат потребителите "закачени", ще бъдат автоматично деактивирани. Още: Забраната за социални медии за тийнейджъри в Австралия се сблъска с първото си препятствие

За почти всички социални мрежи

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Критиците поставят под въпрос ефективността на мерките, като отбелязват, че 16- и 17-годишните могат просто да изключат тези настройки по подразбиране. През юни 2026 г. правителството на Стармър въведе забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст.

Очаквани от следващата пролет, мерките обхващат платформи като Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X, но не и услуги за съобщения като WhatsApp и Signal.

Според Лиз Кендъл последните мерки ще гарантират, че лицата под 18 години, които имат достъп до социални медии за първи път, няма да бъдат внезапно изложени на най-пристрастяващите функции. По думите й това ще помогне на младите хора да се наспиват, да се фокусират върху училището и да прекарват повече време със семейството и приятелите си.

Според Министерството на науката, иновациите и технологиите (DSIT), семействата, участвали в правителствен пилотен проект твърдят, че въвеждането на вечерен час е спомогнало за подобряване на съня и концентрацията.

Лиз Кендал също така възнамерява да въведе нови защитни мерки за децата, използващи изкуствен интелект. Предложенията включват изискване лицата под 18 години да правят редовни почивки, докато използват чатботове, и репресии срещу услугите с изкуствен интелект, които предоставят опасни, подвеждащи или непроверени съвети за психично здраве.

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