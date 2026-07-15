"Война", омраза и обир: Всичко, което трябва да знаем за 1/2-финала между Англия - Аржентина

Англия срещу Аржентина за място във финала на Световното първенство. Трудно е да се намерят думи, които да отразят достойно това събитие. Легендарно. Класика. Едно съперничество, което се простира през поколения. Борба на най-високо ниво, започнала още през 1962 година и оттогава насам е белязана от невероятни голове, спорове и червени картони. Но това не е просто съперничество на терена. Политическите напрежения, особено около войната за Фолкландските острови през 80-те години, доминират в отношенията между двете нации.

Англия - Аржентина: Нов епизод за историята

Сега човекът за големите мачове - легендарният Лионел Меси, ще се изправи срещу Англия за първи път в кариерата си, докато действащите световни шампиони ще се опитат да попречат на "трите лъва" на Томас Тухел да сложат край на 60 години страдания. За мнозина може да е изненада, че от петте мача на световно първенство, изиграни между двата отбора, Англия води в статистиката, но отдавна не е печелила мач, който наистина да има значение. Тъй като последната им среща на най-големия беше през 2002 г., много от по-младите поколения в двете страни дори не си спомнят това съперничество, обгърнато в противоречия.

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От спорния гол "Ръката на Бога" на Диего Марадона през 1986 г. до червения картон, получен от Дейвид Бекъм за ритник срещу Диего Симеоне през 1998 г., мачовете между Англия и Аржентина на световното първенство никога не са били лишени от драма. В сряда, 15 юли, когато двата отбора се срещат отново на най-голямата сцена след 24 години, се отваря нова глава в тяхната богата история. Победителят от този 1/2-финал ще се класира за финала в неделя, където ще се изправи срещу Франция или Испания за шанса да бъде коронован отново за световен шампион.

Къде и кога ще се играе Англия - Аржентина?

Англия ще се изправи срещу Аржентина на стадион „Атланта“, по-известен като "Мерцедес-Бенц Стейдиум", в Атланта, щата Джорджия, САЩ. Това е последният от седемте мача от Световното първенство, които се провеждат на този стадион, чийто капацитет е 68 239 места. Двубоят ще започне в 22:00 часа българско време.

Съперничеството на Аржентина и Англия

Като цяло двата отбора са се срещали 14 пъти в официални и приятелски мачове. "Трите лъва" водят в статистиката на преките сблъсъци с шест победи, докато Аржентина има три. Пет мача са завършили с равенство. За последно двете страни се срещнаха в приятелски двубой през 2005 година, завършил с успех с 3:2 за европейците. Англия и Аржентина са се срещали пет пъти на световно първенство по футбол, като "трите лъва" имат три победи, а "гаучосите" - две. В последната си среща на Световното първенство през 2002 г. Англия спечели този мач от груповата фаза с 1:0, като Дейвид Бекъм отбеляза гол от дузпа през първото полувреме.

Каква е прогнозата за Аржентина - Англия?

Суперкомпютърът за прогнози на Opta дава на Англия 38,9% вероятност за победа в редовното време, докато шансовете на Аржентина за победа са 34,1%. Моделът оценява вероятността двубоят да стигне до продължения на 27%.

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