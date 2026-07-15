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Ясна е причината за внезапната смърт на актьора от "Джурасик парк" Сам Нийл

15 юли 2026, 7:21 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ясна е причината за внезапната смърт на актьора от "Джурасик парк" Сам Нийл

Причината за смъртта на новозеландския актьор Сам Нийл, станал световноизвестен с ролята на д-р Алън Грант във филма "Джурасик парк", е пневмония, развила се след продължителната му борба с онкологично заболяване, съобщи списание "Hello!". Според неговата близка приятелка и колежка Рима Те Уиата, 78-годишният актьор е развил пневмония, след като лечението на рака е отслабило сериозно имунната му система.

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"Той сигурно щеше да се ядоса. Би казал: "За Бога, преборих рака, а сега пневмония. Какво следва?", сподели тя.

Бившата му партньорка, австралийската журналистка Лора Тингъл, заяви, че организмът му просто вече не е издържал след години интензивно лечение. "Той се бореше с различни форми на рак поне през последните пет години. Премина през много химиотерапия и имунотерапия. За щастие успя да се излекува от рака на кръвта, но това остави имунната му система силно отслабена", каза тя.

Нийл беше диагностициран с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом през 2022 г. След няколко години лечение през април 2026 г. той обяви, че вече е свободен от рак. Семейството му съобщи за смъртта му на 13 юли, като посочи, че актьорът е починал в Сидни, заобиколен от близките си.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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