Кабинетът "Радев":

Ормузкият проток е отворен, ако хората искат да минат. Затворен е за Иран

15 юли 2026, 6:56 часа 867 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ормузкият проток е отворен, ако хората искат да минат. Затворен е за Иран

Поредните потресаващи думи на американския президент Доналд Тръмп - виждате ги в заглавието. Той ги изрече пред Fox News, след въпрос какво става с протока, след като данните на следящите движението на кораби компании сочат, че едва 10-тина кораба са минали през Ормузкия пролив за 1 ден, под 10% от обичайното.

В тон с безпрецедентното си нахалство, Тръмп заяви, че САЩ предлагали алтернативи на невъзможността през Ормузкия проток да върви търговията с петрол нормално - американски петрол, от Аляска и Тексас:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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