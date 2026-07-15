Ормузкият проток е отворен, ако хората искат да минат. Затворен е за Иран

Поредните потресаващи думи на американския президент Доналд Тръмп - виждате ги в заглавието. Той ги изрече пред Fox News, след въпрос какво става с протока, след като данните на следящите движението на кораби компании сочат, че едва 10-тина кораба са минали през Ормузкия пролив за 1 ден, под 10% от обичайното.
В тон с безпрецедентното си нахалство, Тръмп заяви, че САЩ предлагали алтернативи на невъзможността през Ормузкия проток да върви търговията с петрол нормално - американски петрол, от Аляска и Тексас:
Trump on the Strait of Hormuz being open:— Clash Report (@clashreport) July 14, 2026
It's open if people want to go through it.
It's only close for Iran, both in and out.
We're coming up with great alternatives, including Texas and Alaska.pic.twitter.com/wfn4DStSm7
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