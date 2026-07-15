Ормузкият проток е отворен, ако хората искат да минат. Затворен е за Иран

Поредните потресаващи думи на американския президент Доналд Тръмп - виждате ги в заглавието. Той ги изрече пред Fox News, след въпрос какво става с протока, след като данните на следящите движението на кораби компании сочат, че едва 10-тина кораба са минали през Ормузкия пролив за 1 ден, под 10% от обичайното.

В тон с безпрецедентното си нахалство, Тръмп заяви, че САЩ предлагали алтернативи на невъзможността през Ормузкия проток да върви търговията с петрол нормално - американски петрол, от Аляска и Тексас:

Trump on the Strait of Hormuz being open:



It's open if people want to go through it.



It's only close for Iran, both in and out.



We're coming up with great alternatives, including Texas and Alaska.pic.twitter.com/wfn4DStSm7 — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

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