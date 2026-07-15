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Гледай волейбола България - Полша по ТВ - ето как

15 юли 2026, 6:00 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Гледай волейбола България - Полша по ТВ - ето как

Дойде време България да стартира своята трета и решаваща седмица във волейболната Лига на нациите 2026. "Лъвовете" завършиха втората седмица на гребена на вълната с две победи - 3:2 срещу Канада и 3:1 срещу Украйна. Третата седмица е последната от основната фаза и ще определи кои 8 отбора продължават към 1/4-финалите. В нея първият съперник на България ше бъде Полша, а срещата ще се изиграе днес, на 15 юли.

България - Полша: Начален час и ТВ

На хартия Полша влиза в срещата в много по-добра форма от тази на България, Тя няма загуба в послендите си 5 мача от Лигата на нациите, а за последно усети вкуса на поражението преди повече от месец. Поляците изиграха и една контрола - победа с 3:1 над Германия на 10 юли. Историята също не е на страната на България, като в послените години имаме само 1 победа над Полша - в миналогодишното издание на Лигата на нациите.

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Национален отбор по волейбол

От колко часа е срещата между България и Полша?

Но това по никакъв начин не би трябвало да отнеме от качеството и хъса на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини. До този момент в турнира те показват здрава битка във всяка своя среща. А мачът с Полша е насрочен за 20:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Полша?

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Първата среща на България от третата седмица на волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът с Полша ще бъде предаван в канала на Max One. Зрителите могат да гледат без допълнително заплащане като част от основните ТВ пакети на А1, като могат да попитат за канала и при своя ТВ оператор. 

Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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