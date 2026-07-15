Гари Каспаров: Путин няма намерение да сключва мирно споразумение с Украйна

Руският президент Владимир Путин няма намерение да сключва мирно споразумение с Украйна и е по-вероятно вместо това да ескалира войната си след парламентарните избори в Москва през септември. Това заяви руският опозиционен активист Гари Каспаров, сега е един от най-известните критици на Кремъл в изгнание, цитиран от Politico. Предупреждението му идва, след като Украйна засили атаките срещу руската военна логистика и енергийна инфраструктура. Според естонския външен министър Маргус Цахкна това е отслабило Русия "по-слаба" и Киев се надява, че би могъл да ѝ даде превес на масата за преговори. Още: Русия иска България аут от НАТО: Гари Каспаров "вникна" в мозъка на Путин (ВИДЕО)

"Путин винаги ескалираше, когато чувстваше, че е в беда. Най-естествената ескалация е провокацията", каза Каспаров.

Кремъл не се готви за мир, а за война, война, война

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Каспаров каза, че очаква подобен ход да включва нахлуване в страна на източния фланг на НАТО, като Латвия или Естония, с цел да се провери дали други членове на алианса - и по-специално Съединените щати - ще реагират.

Той посочи наскоро предложените от руското правителство законови промени, които улесняват мобилизирането на войските чрез премахване на медицинския преглед, изискван преди за набиране на войници, като един от признаците, че Москва се готви за по-нататъшен конфликт.

"Няма нито един признак в руската пропагандна машина, в действията на руското правителство, в речите на Путин", че Кремъл се готви за мир, каза той, добавяйки, че всички признаци сочат само в една посока: "Война, война, война, война".

Каспаров отхвърли аргумента, че Русия няма ресурси, за да отвори друг фронт. Москва би могла да завземе малък граничен град - потенциално такъв с рускоезично население - и да изчака да види как ще реагира алиансът.

Ако САЩ тогава не успеят да помогнат за защитата на страната, подложена на атака, каза Каспаров, Путин щеше да е постигнал целта си: "НАТО вече не е там".

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