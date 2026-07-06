Сирия започва да унищожава контрабандни лекарства: Удар по канал от България

Сирийското министерство на здравеопазването започна активно изземване и унищожаване на незаконни или контрабандни лекарства. Това ще засегне редица канали за трафик, включително все още активен такъв от България.

Това написа в своя Фейсбук профил Руслан Трад, журналист и експерт по въпросите на Близкия изток.

По негови думи по време на войната се е създал канал, през който са се продавали различни лекарства и субстанции от живак до парацетамол, тъй като имало голямо търсене покрай големия брой ранени (има над милион души, загубили поне един крайник).

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"Докато основният фармацевтичен сектор на Сирия беше превърнат от режима на Асад в инфраструктура за производство на каптагон, за да спонсорира военните действия, лекарства за главоболие и болкоуспокояващи - като вкарван нелегално от България "Беналгин" - се продаваха за 70 долара един блистер на черния пазар", коментира той.

"Много хора ще са недоволни, тъй като загубиха сериозни пари покрай ударите върху каналите за каптагон - припомням, че сирийската индустрия за каптагон беше създадена с помощта на "готвачи" от България, пише още Руслан Трад.

В продължение на години произведените в Сирия амфетаминови препарати като хапчетата каптагон (фенетилин) се контрабандираха към Саудитска Арабия и държавите от Персийския залив, където са особено популярни както сред управляващите елити, така и сред обикновените работници. В тези държави амфетаминовите хапчета са по-малко табу от алкохола и са много по-евтини.

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