Орлин Горанов разхожда публиката из своя "Влюбен град" с нова песен (ВИДЕО)

Орлин Горанов представи новата си песен "Влюбен град" - елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерните за него модерен джази звук и неподражаем стил артистът създава песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда.

Повече за песента "Влюбен град"

"Влюбен град" разказва за местата, към които винаги се връщаме не само физически, но и в сърцето си. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти, и за онези градове, които остават завинаги млади, защото са изпълнени с любов.

"Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме, и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой "влюбен град" - място, където любовта е оставила следа", споделя Орлин Горанов.

"Влюбен град" е създадена по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова, а аранжиментът е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян – екип, който деликатно среща джаз настроение, съвременен поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. Резултатът е музикална картина, която съчетава носталгия и съвременност, точно както самия "Влюбен град".

Видеото към песента е режисирано от Jeason Brad Lewis и превръща София в един от главните герои на историята. Камерата се разхожда по емблематични улици и градски пространства, улавяйки красотата на столицата през погледа на човек, който преоткрива своите най-съкровени спомени. Градът е едновременно реален и мечтан, оживен, романтичен и изпълнен с музика.

Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на Зала 1 на НДК с музикалния спектакъл "Романтично - Една нощ в латино" – вечер, посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Концертът ще съчетае елегантното звучене на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба.

Билети за "Романтично – Една нощ в латино" можете да намерите ТУК.