Близо 100 ретро автомобила се включиха в „Трабант фест“ в село до Тетевен

На 4 юли в курортното село Рибарица - местността Костина, се проведе 14-то издание на „Трабант фест – Тетевен“. Интересът към феста бе голям и в него се включиха близо 50 ретро автомобила от цялата страна. Както всяка година атракции не липсваха и присъстващите можеха да видят тематично преоборудвани трабанти – полицейски, пожарникарски и линейка, напълно реставрирани разновидности на ретро марката, както и тунинговани модели с малко по-нетрадиционен външен вид и мощност.

Зам.-кметът на Община Тетевен - Борис Врабевски връчи множество награди и купи, като програмата на събитието включваше конкурс за автентичност, състезание по майсторско управление на трабант до 600 кубика и над 600 кубика и драг по двойки.

След награждаването на участниците бяха поднесени цветя и венци пред паметника на Георги Бенковски.

Събитието се организира от ,,Никсметал груп" - Ботевград, със съдействието на Община Тетевен, Национален Клуб „Трабант“ и спонсори.