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Лоши новини за Христо Янев: Ас на ЦСКА изгоря за първия мач с Дери

06 юли 2026, 13:03 часа 314 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лоши новини за Христо Янев: Ас на ЦСКА изгоря за първия мач с Дери

Треньорът на ЦСКА Христо Янев няма да може да разчита на един от основните си футболисти в предстоящия двубой със северноирландския Дери Сити. Както е известно, „армейците“ ще се изправят срещу островитяните в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Първата среща между двата тима е насрочена за четвъртък, 9 юли от 21:00 часа и ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Ревашнът пък е седмица по-късно в Северна Ирландия.

Ебонг трябва да изтърпи наказание от един мач в Европа

ЦСКА обаче ще бъде без Макс Ебонг в първия двубой срещу Дери. Причината е, че полузащитникът е бил наказан в последния си мач в евротурнирите. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Националът на Беларус е получил червен картон в мача между Астана и Лозана в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите през август миналата година. Поради тази причина бившият халф на казахстанците ще трябва да изтърпи санкция от един двубой. Аут за предстоящата среща е и друг водещ играч на „червените“ – Джеймс Ето'о.

Макс Ебонг ЦСКА

Халфът е един от водещите играчи в състава на Христо Янев

Макс Ебонг пристигна в ЦСКА в началото на 2026-та, когато „армейците“ броиха близо 500 000 евро за правата му на Астана. Халфът бързо се превърна в един от най-важните играчи в състава на Христо Янев. До момента 26-годишният Ебонг има на сметката си 21 мача за „червените“ във всички турнири. В тях той се е отличил с четири попадения.

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Лига Европа ЦСКА Христо Янев Макс Ебонг Дери Сити
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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