Задълбочава ли се конфликтът в НАТФИЗ и защо студентите протестират?

Миналата седмица студенти на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" излязоха на протест пред сградата на Aкадемията с призив за оставка на ректора проф. Мирослав Дачев.

Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права.

Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска НАТФИЗ да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс FilmEU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството.

Източник: БГНЕС

"Ректорът проф. Мирослав Дачев не се явява на няколко ключови срещи с другите ректори на университети в алианса и делегира работата си на заместник ректора, въпреки че многократно е известяван, че не трябва да делегира, а да се явява той. Това е и причината да има риск да бъдем отстранени. А по-лошото е, че неявяването му не е случайно. Именно този проблем даде началото на все по-разрастващия се конфликт в НАТФИЗ", пише в публикация в социалните мрежи един от студентите на академията.

Проблемите и липсата на диалог обаче доведоха до разделение между студенти и преподаватели от различните факултети.

Факултетният съвет на факултетът по "Екранни изкуства" излезе с официална позиция, в която защити правото на студентите свободно да изразяват своето мнение и призова за повече диалог между академичното ръководство и общностите.

"Случва се брутално разделение между факултетите, което е изкуствено насадено...Преподавателите по актьорско майсторство призовават студентите си да излязат на контрапротест. Вярвам, че повечето хора не са толкова лесно поклатими от евтини подстрекателства, но все пак тези опити да се насъскват студентите едни срещу други са меко казано притеснителни", твърдят студентите в пост във Facebook.

Източник: БГНЕС

Младите артисти алармират и за системна административна намеса и неочаквано прекъсване на текущи учебни модули, както и за упражняван натиск и разследвания от Етичната комисия срещу преподаватели от Факултет „Екранни изкуства“, изразили критични позиции.

Зам.-ректорът на университета проф. Пенко Господинов заяви пред БТА, че е поканил студентите на диалог след протеста, но те са отказали с уговорката, че искат да се срещнат лично с ректора, който се връща на 10 юли.

Исканията на инициативните младежи бяха изведени в писмо към министър-председателя на Република България, народните представители от всички политически партии, председателите на парламентите групи, ректорите на висшите училища в България и медиите.

В писмото се посочва риска за участието на НАТФИЗ в европейската програма FilmEU, атмосферата на натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, натиска върху студентските протести и ограничаване на свободното изразяване, както и липсата на прозрачност относно начисляваните сметки за електроенергия в общежитията и намеса в учебния процес.

В официалния документ е посочен и случаи от декември миналата година, когато ръководството на Академията отново е упражнило натиск срещу своите възпитаници, този път по линия на антиправителствените протести.

"При подготовката на студентския протест през декември 2025 г. представители на студентската общност са били призовавани да отменят инициативата с аргументи, че протестът ще навреди на Академията. След провеждането му участници и организатори са обвинени, че носят отговорност за не получаването на допълнително финансиране за НАТФИЗ от МОН", твърдят в писмото.

Според зам.-ректорът на НАТФИЗ Пенко Господинов, няма реален риск академията да загуби членството си във FilmEU. От ръководството заявяват още, че спорните въпроси около общежитията ще бъдат изяснени и са готови за разговор със студентите.

Към момента недоволството и конфликтите в Академията продължават, а развитието на ситуацията ще зависи от това дали ще бъде намерен работещ диалог между ръководството и академичната общност.

Ако такъв диалог не бъде постигнат, напрежението може да се задълбочи и да се отрази както на работата на академията, така и на нейния обществен и международен авторитет.

А проблемите на бъдещите кадри в културната сфера предизвикаха и двупосочни мнения сред професионалистите и доайените в сферата. Докато част от преподавателите и представители на академичната общност публично подкрепиха студентските искания, други призоваха към по-умерен подход и предупредиха, че ескалацията на напрежението може сериозно да навреди на авторитета на институцията.