Още бомбени заплахи къде ли не

Във Варна са получени два злоумишлени сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на полицията в крайморския град. Първият сигнал е получен на служебна поща в Областната администрация в 9:27 часа. След извършена проверка по сигнала не е установено наличие на реална заплаха. Служителите са били евакуирани и ще се върнат на работа в 12:30 часа, съобщиха от областната управа. По-късно - в 10:37 часа, е получен сигнал и в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна, там в момента се извършват проверки. Още: Сигнали за бомба в съдилищата на още три града

Заплахи в още администрации

Служителите на Община Добрич бяха евакуирани заради сигнал за поставени взривни устройства в сградата, съобщиха от общинската администрация. Сигналът е получен около 11:00 ч. днес, след като на телефон 112 е постъпила информация за получен имейл, в който се твърди, че в сградата на общината са поставени взривни устройства. В изпълнение на стандартните процедури за сигурност достъпът до сградата е преустановен, а тя остава остане евакуирана до 13:00 ч., за да бъде извършен необходимият оглед от компетентните органи. След приключване на проверката общинската администрация ще възобнови работата си с граждани. Още: Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в Смолян

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Поради получен сигнал по електронна поща за взривно устройство, сградата на Общинска администрация – Костинброд и прокуратурата в Костинброд е временно евакуирана, съобщиха от Общината на официалната си фейсбук страница. Допълнено е, че до приключване на проверката и разрешение от органите на Министерството на вътрешните работи, обслужването на граждани е преустановено. Работата на администрацията ще бъде възстановена след 13:00 ч., съобщиха от общината.

Заплахи в още съдебни институции

Заплашителни имейли са получени в прокуратурите в Елин Пелин, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Своге, Сливница, Костинброд, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. Незабавно са предприети действия по утвърдения протокол. След извършените обстойни проверки, при които не са установени подозрителни предмети и вещи, работният процес е възстановен, допълват от дирекцията. Още: Сигнал за бомба спря съдебното дело за АТВ катастрофата в Слънчев бряг

Проверява се сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда в Пазарджик, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Районът около съдебната палата е отцепен, а служителите са изведени извън сградата. Извършва се проверка.

Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в съдебните палати във Велико Търново и Благоевград, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

По-рано днес беше съобщено за такива сигнали в съдебните палати в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна и Добрич. Още: Този път във Варна: Сигнал за бомба опразни съда