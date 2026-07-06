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Започна делото срещу македонската българка Ива Михайлова: Здравето й се влошава

06 юли 2026, 12:39 часа 538 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock/Guliver
Започна делото срещу македонската българка Ива Михайлова: Здравето й се влошава

В Кочани е започнало делото срещу македонската българка Ива Михайлова, съобщи БНТ. В съдебната зала са се явили вещите лица, изготвили експертизите за катастрофата и свидетели. В залата са се явили и вещи лица - медици, които са изготвили експертиза за травмите, които Ива Михайлова е получила по време на катастрофата, както и за усложненията, които налагат необходимост от специализирано лечение.

Притесненията за здравето на Михайлова

По информация на националната телевизия - най-притеснителното е здравословното състояние на Ива Михайлова вследствие на контузиите на гръбначния стълб, които тя е получила по време на този инцидент. Състоянието ѝ се усложнява. Тя е получила допълнителни усложнения, които доказват необходимостта от специализирано лечение, което според медицински експертизи може да се провежда само в България, Турция и Израел. ОЩЕ: МВнР поема защитата на младо момиче, станало заложник от властите в РСМ

Казусът на Ива Михайлова

23-годишната Ива Михайлова, която от осем месеца е блокирана в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа. След репортаж на БНТ, който разкри трагичната ситуация на младото момиче, Министерството на външните работи (МВнР) излезе с конкретни стъпки за решаване на казуса. От Външно министерство уточняват, че са запознати със случая от края на март 2026 г., когато Ива се е обърнала за съдействие към посолството ни в Скопие. В отговор на нейния зов за помощ са предприети конкретни стъпки по линия на програмата за правна помощ за българската общност.

Осигурена е правна защита. МВнР е поело разходите за един от най-добрите адвокати в Северна Македония, който да представлява интересите на Ива в местния съд. Със съдействието на Министерството на здравеопазването в София е осигурен преглед и оценка на медицинските документи от водещо лечебно заведение. Издаден е официален документ, който потвърждава нуждата от спешно лечение и възможността то да бъде проведено в България – ключов аргумент за освобождаването ѝ от забраната за напускане на страната. Институцията изразява сериозни резерви относно качеството на досегашното разследване.

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Според МВнР съществуват „въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти“. Дипломатите подчертават, че има налична информация и свидетелски показания, които биха могли да поставят под сериозно съмнение тезата на обвинението срещу младото момиче. ОЩЕ: Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ

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Дело Северна Македония Кочани Ива Михайлова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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