Слънцезащита с намаление до -30% тази седмица в Kaufland

От 6 юли клиентите на ритейлъра могат да намерят богато разнообразие от продукти за надеждна защита от слънчевите лъчи

Слънцезащитата е сред най-важните грижи за здравето на кожата по време на горещите летни дни. Затова Kaufland България предлага големи намаления на богато разнообразие от продукти за цялото семейство. Клиентите на веригата могат да открият слънцезащитен спрей или лосион NIVEA SUN със SPF 50+ (200-400 мл.) и детската серия Nivea Sun Kids Спрей SPF 50+ (250 мл) на топ цени от 9,99 €/19,54 лв. Специално внимание е отделено на най-малките с предложения за чувствителна кожа като спрея GARNIER AMBRE SOLAIRE KIDS Sensitive за 14,59 €/ 28,54 лв. (270 мл.) и продукти на любимата българска марка Бочко на цена от само 6,99 € / 13,67 лв. (150 мл.).

С атрактивно намаление от 30% се предлагат продукти за предпазване от слънчевите лъчи, сред които лосион и спрей HAWAIIAN TROPIC (SPF 30 - SPF 50), слънцезащитно мляко спрей CARROTEN SPF 50 и лосион или масло SUN LIKE за 10,49 €/20,52 лв. и 5,29 €/10,35 лв.

За любителите на по-ниския фактор се предлага и спрей-олиото PIZ BUIN на топ цена от 7,79 € / 15,24 лв. Всички, които желаят да постигат равномерен и дълготраен загар, могат да се възползват от 30% отстъпка на гела за интензивно потъмняване CARROTEN. За хидратация след плажа веригата предлага различни видове лосион или спрей за след слънце NIVEA SUN (100-200 мл.) за 6,49 € / 12,69 лв.

Предложенията ще са достъпни в периода от 6 до 12 юли във всички 71 хипермаркета от веригата и могат да бъдат разгледани онлайн в седмичната брошура ТУК.