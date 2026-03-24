Край! Мохамед Салах обяви, че приключва славната си кариера в Ливърпул

Египетската футболна суперзвезда Мохамед Салах ще напусне Ливърпул в края на сезона, съобщи самият той в социалната мрежа Инстаграм. 33-годишното крило обяви решението си със специално видео съобщение, а новината бе потвърдена и от Ливърпул. Салах ще напусне Ливърпул в края на сезон 2025/26 като свободен агент, въпреки че през април миналата година подписа договор, който се очакваше да го задържи на "Анфийлд" поне до лятото на 2027 година. От Ливърпул уточниха, че раздялата идва след постигнато споразумение между двете страни.

"Здравейте на всички. За съжаление, този ден дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Напускам Ливърпул в края на сезона. Искам да започна с това, че не можех да си представя, че този клуб, град и фенове ще станат част от живота ми. Ливърпул е повече от футболен клуб, това е страст, история и дух. Не мога да го обясня с думи на тези, които не са част от клуба", каза Мохамед Салах в своето изявление.

В изявлението на Ливърпул се казва: "Салах изрази желанието си да направи това съобщение пред феновете при първа възможност, за да осигури прозрачност относно бъдещето си, поради уважението и благодарността си към тях". 33-годишният футболист, който е спечелил всички големи трофеи с Ливърпул, може да добави още отличия преди да напусне, като през този сезон все още има за какво да се бори.

Актуалните шампиони на Висшата лига са в четвъртфиналите на Шампионската лига срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен и ще се изправят срещу Манчестър Сити в осминафиналите на ФА Къп. Ливърпул все още се бори за класиране в Шампионската лига чрез първенството. Отборът на Арне Слот е на пето място, което в момента би било достатъчно, тъй като Англия е на път да спечели петото квалификационно място, при оставащи седем мача до края на сезона.